आज का पंचांग- 2 जनवरी, 2026

Aaj Ka Panchnag: 2 जनवरी 2026, शुक्रवार पौष शुक्ल तिथि चतुर्दशी (सायं 6.54 तक) तथा तदोपरांत तिथि पूर्णिमा

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 19, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 12 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 12, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.33 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: मृगशिर (रात 8.04 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र आर्द्रा,योग: शुक्ल (दोपहर 1.07 तक) तथा तदोपरांत योग ब्रह्म, चंद्रमा: वृष राशि पर (प्रात: 9.26 तक) तथा तदोपरांत मिथुन राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा रहेगी (सायं 6.54 से 2-3 मध्य रात 5.14 तक)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: श्री सत्य नारायण व्रत।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌वृष में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में