Benefits of keeping Shiv parivar at home: सही दिशा में लगाएं भगवान शिव का चित्र-प्रतिमा, रिश्तों में बनेगा सच्चाई और प्यार का संतुलन

Benefits of keeping Shiv parivar at home: एक अदृश्य लेकिन गहरा सूत्र है शिव परिवार। जिसमें संघर्षों में संतुलन का एक गूढ़ संकेत है। शिव तांडव करते हैं, पार्वती ध्यान करती हैं, गणेश सरल हैं, कार्तिकेय योद्धा हैं। ये सब एक साथ होना जीवन के हर रंग को स्वीकारने की शिक्षा देता है। ऐसे में इनका घर में होना, हमें पूर्णता का भाव देता है और यहीं से घर सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा का केंद्र बनता है।



Shiva family is the center of Satvik energy सात्विक ऊर्जा का केंद्र है शिव परिवार: ये मूर्ति सात्विक शक्ति को आकर्षित करती है। घर में पारिवारिक तनाव, मतभेद या विवाह में देरी हो तो शिव परिवार शांति लाता है।



The energy principles of both Vastu and Feng Shui say वास्तु और फेंगशुई दोनों के ऊर्जा सिद्धांत कहते हैं :

शिव परिवार की मूर्ति सौम्य है। दिशा सही है (पूर्व, उत्तर-पूर्व सबसे उत्तम)। पूजा या ध्यान के केंद्र में रखा गया है तो यह घर में प्रेम, संतुलन और आध्यात्मिक सुरक्षा लाता है।



Vastu Shastra वास्तु शास्त्र: वास्तु शास्त्र के अनुसार शिव परिवार को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। यह संपूर्णता का प्रतीक है। शिव परिवार (शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी) का एक साथ होना संपूर्ण संतुलन और पारिवारिक एकता का सूचक है। ऋषि-परंपरा के अनुसार शिव परिवार से ब्रह्मांडीय पंचतत्व (जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश) संतुलित होते हैं।



According to Vastu Shastra, keep these things in mind before placing a picture or idol of the Shiva family in the house वास्तु के अनुसार शिव परिवार का चित्र अथवा प्रतिमा घर में रखने से पहले रखें इन बातों का ध्यान :

शिव परिवार हमेशा बैठा हुआ हो, युद्ध मुद्रा या तांडव मुद्रा घर के लिए शुभ नहीं होती।



शिव जी का मुंह दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर न हो।



शिवलिंग और शिव परिवार को एक ही स्थान पर न रखें, यह दो अलग-अलग ऊर्जा केंद्र बनाते हैं।



According to Feng Shui फेंगशुई के अनुसार: शिव परिवार फेंगशुई में प्रतीकात्मक वस्तु की तरह नहीं है क्योंकि यह चीनी परंपरा से नहीं आता लेकिन फेंगशुई ऊर्जा बहाव (Chi Flow) की बात करता है और इसी पर आधारित है इसकी असली व्याख्या:



Benefits of keeping the Shiva family in the house from the point of view of Feng Shui शिव परिवार को फेंगशुई की नजर से घर में रखने के फायदे

पांच तत्वों का संतुलन (Wu Xing): शिव परिवार पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है शिव (आकाश), पार्वती (पृथ्वी), गणेश (जल), कार्तिकेय (अग्नि), नंदी (वायु)। यह Chi Flow को संतुलित करता है।



पारिवारिक सौभाग्य और प्रेम को मजबूत करता है: परिवार का साथ बैठा चित्र सद्भाव सितारे को सक्रिय करता है, विशेषकर पूर्व दिशा में।



According to Feng Shui, the benefits of keeping a picture or statue of the Shiva family फेंगशुई के अनुसार शिव परिवार का चित्र अथवा प्रतिमा रखने के लाभ:

बहुत बड़ा या डरावना मूर्ति रूप न रखें, इससे ऊर्जा भारी हो जाती है।



शिव परिवार के पीछे आईना न हो, ऊर्जा प्रतिध्वनित होती है और परिवार में टकराव बढ़ सकता है।



शिव परिवार को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। ऊर्जा बहुत सक्रिय होती है, नींद बाधित हो सकती है।