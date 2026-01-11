Daily horoscope : संडे का दिन इन राशियों को देगा कुछ खास उपहार

Edited By Prachi Sharma, Updated: 11 Jan, 2026 07:43 AM

मेष : व्यापारिक तथा कामकाजी दशा संतोषजनक, जिस काम के लिए सोच-विचार करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल रहेगा।

वृष: शत्रु उभर कर आपके लिए मुश्किलें परेशानियां पैदा करने के लिए बिजी रहेंगे, किसी पर ज्यादा भरोसा भी न करें।

मिथुन: संतान के पाजिटिव रुख के कारण आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी, तेज प्रभाव बना रहेगा।

कर्क: चूंकि जायदादी कामों के लिए सितारा अच्छा है, इसलिए यत्न करने पर कोई बाधा-मुश्किल हटेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

सिंह : सज्जन-मित्र तथा कामकाजी साथी आपके साथ सहयोग करेंगे, तालमेल रखेंगे तथा आपके हर प्रस्ताव-सुझाव पर सहमत होंगे।

कन्या : टीचिंग, कोचिंग, स्टेशनरी, पुस्तक प्रकाशन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

तुला: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, यत्नों प्रोेग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर मौसम का एक्सपोइयर तबीयत को अपसैट रख सकता है।

वृश्चिक: अचानक किसी पंगे के उभरने के कारण आपकी समस्त प्लानिंग उलझ-बिखर सकती है, सावधानी रखें।

धनु : सितारा धन लाभ वाला, लिकर, होटलिंग, टूरिज्म, फोटोग्राफी का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।

मकर: राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, बड़े लोग आपके पक्ष को ध्यान के साथ सुनेंगे, मान-सम्मान की प्राप्ति।

कुंभ: आम सितारा सुदृढ़, इरादों में कामयाबी मिलेगी, धार्मिक कामों में ध्यान, वैसे भी हर तरह से बेहतरी होगी।

मीन : सेहत के प्रति अटैन्टिव रहने की जरूरत, लिमिट में खान-पान करना सही रहेगा, सफर भी टाल देना चाहिए।