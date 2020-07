शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Tip of the day: टिप ऑफ़ द डे- प्रेम संबंधों और प्रेम विवाह में सफलता प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में 21 दिन तक लगातार शिवलिंग पर जल, दूध और शहद मिला कर अभिषेक करें। मेष- पिछले कुछ दिनों से चल रही रिश्तों में दूरियां आज कम हो जाएंगी। लवमेट में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। जो आपका दिन खुशनुमा बना देगा और विवाहित जातको को पिछली बातें भूला देनी होंगी। एक-दूसरे को समझना होगा। वृष- आज आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिसके चलते प्रेमी से खफा हो सकते हैं और विवाहित जातक आज आर्थिक चिन्ता को लेकर परेशान रहेंगे। मिथुन- पिछले दिनों से आज का दिन बेहतर होगा, लवमेट को कुछ उपहार दे सकते हैं, जिस से आपके रिश्ते पहले से मधुर होंगे और शादीशुदा जातको की चल रही परेशानियां आज खत्म हो जाएंगी। कर्क- आप यह न सोचें की आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता। पिछली बातों को भुलाना होगा और आपको अपने लवमेट की मज़बूरी को समझना होगा। शादीशुदा जातक अपने जीवनसाथी में कमियां निकालना छोड़ देें। सिंह- आज आपका दिन प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। कोई बात आपके लवमेट को बुरी लग सकती है और विवाहित जातक अपने जीवनसाथी का ध्यान रखें, उनको मानसिक परेशानी हो सकती है कन्या- आज आपको समझना होगा लवमेट आपसे क्या चाहता है ? रिश्तो में आ रही दूरियों को कम करना होगा। शादीशुदा लोगों में लम्बे समय से चल रहा मन मुटाव दूर होगा। तुला- आज आपको लगेगा की लवमेट आप से उतना प्यार नहीं करता जितना आप उनसे करते हैं। यह सोचने के बजाए पार्टनर से दिल की बात बोल देें। शादीशुदा जातको को अपने गुस्से पर काबू रखना होगा नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। वृश्चिक- प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। लवमेट को अपने घऱ वालों से मिलवा सकते हैं। विवाहित जातको को शारीरक कष्ट हो सकता है। धनु- आज आपके प्रेम जीवन में परेशानी आने का समय है। पार्टनर को समझना होगा नहीं तो देर हो जायेगी। विवाहित जातको के लिए दिन प्रेम से भरा रहेगा, उपहार भी मिल सकता है। मकर- आज आप एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। लवमेट रोमांटिक नज़र आएंगे। लंबे समय से जो प्रेमी अपने दिल की बात कहना चाह रहे थे, वे आज प्रपोज कर सकते हैं। शादीशुदा जातक अपने जीवनसाथी से कोई ऐसी बात न करें, जिस से रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो। कुम्भ- आज आपका दिन प्रेम संबंधों को लेकर उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। जिसके चलते लवमेट से कहा सुनी हो सकती है। अपने दिमाग को शान्त रखें। विवाहित जातकों के लिए सुबह परेशानियां रहेंगी पर शाम को सब ठीक हो जायेगा। जीवन साथी कुछ नया करेगा। मीन- लवमेट से मिलने का प्लान बना सकते हैं। आज अहसास होगा की आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है। शादीशुदा जातकों की लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है।

