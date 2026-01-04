Daily horoscope : आज ये राशियां जल्दी फैसले लेने से बचें

Edited By Sarita Thapa,Updated: 04 Jan, 2026 08:11 AM
मेष : जायदादी कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, तेज प्रभाव बना रहेगा, शत्रु भी कमजोर-तेजहीन रहेंगे।
वृष: बड़े लोगों तथा सज्जन-मित्रों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल रहेगा, ध्यान रखें कि आपका कहीं पांव न फिसल जाए।
मिथुन: सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग-प्रोग्रामिंग लाभ देगी, किसी कारोबारी मुश्किल को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा।
कर्क: व्यापार-कारोबार की दशा अच्छी, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, खुशदिल मूड के कारण आपको हर काम सहल दिखेगा।
सिंह : चूंकि सितारा उलझनों-पेचीदगियों को जागृत रखने वाला है, इसलिए किसी भी इंपोर्टैन्ट काम को हाथ में लेने से बचना चाहिए।
कन्या : ड्रिंक्स, कैमिकल्स, रंग-रोगन, चिकनाईदार वस्तुओं का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
तुला: राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे तथा आपकी बात धीरज एवं ध्यान से सुनेंगे।
वृश्चिक: यत्न करने पर आपकी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ेगी, इरादों में मजबूती, वैसे भी आपका प्रभाव दबदबा बना रहेगा।
धनु : सितारा सेहत के लिए ढीला, खान-पान में मर्यादित रहना सही रहेगा, किसी की जिम्मदारी में भी न फंसें।
मकर: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, फैमिली फ्रंट पर मधुरता, तालमेल, सौहार्द बना रहेगा, सफलता साथ देगी।
कुंभ: किसी प्रबल शत्रु के टकरावी रुख के कारण फिक्र-परेशानी बढ़ेगी, मन भी डरा-डरा सा बना रहेगा।
मीन : संतान साथ देगी, सपोर्ट करेगी, तालमेल रखेगी तथा आप की किसी समस्या को सुलझाने में मददगार बनेगी।
