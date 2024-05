Rose Vastu Tips: इन टिप्स से लव लाइफ में सोया हुआ प्यार वापिस जाग जाएगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 22 May, 2024 06:52 AM

Vastu Tips: गुलाब प्यार का प्रतीक माना जाता है और वास्तु शास्त्र में इसे बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। गुलाब का ये पौधा सुंदरता के साथ-साथ वास्तु से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए कारगर होता है। गुलाब के पौधे को घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी के साथ लव लाइफ या अन्य किसी वास्तु दोष से परेशान हैं तो गुलाब से जुड़े ये उपाय हर तरह की परेशानियों को दूर करने में सहायक होते हैं। तो आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के मुताबिक गुलाब से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स, जिन्हें अपनाकर सारी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है।

This rose will remove every problem related to the family परिवार से जुड़ी हर समस्या को दूर करेगा ये गुलाब

अगर किसी व्यक्ति को परिवार में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है या फिर घर में क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती हैं, इसी के साथ मां का आशीर्वाद भी घर पर बना रहता है।

In which direction should rose plant be planted किस दिशा में लगाना चाहिए गुलाब का पौधा

वास्तु के मुताबिक गुलाब का पौधा दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। अगर लाल रंग के गुलाब को लगा रहे हैं तो दक्षिण-पश्चिम दिशा सबसे बढ़िया मानी जाती है। कहते हैं इस दिशा में गुलाब का पौधा लगाने से व्यक्ति का समाज में मान-सम्मान बढ़ता है। उत्तर-पूर्व दिशा में गुलाब के पौधे लगाने से परहेज करना चाहिए।

This rose will remove every problem related to love life लव लाइफ से जुड़ी हर परेशानी को दूर करेगा ये गुलाब

दांपत्य लोगों के जीवन में अगर किसी तरह की पेरशानी चल रही है तो बेडरूम में एक कांच के बर्तन में पानी भर कर रखें और पानी में कुछ गुलाब की पत्तियां भर कर दें। इसके बाद पानी और पत्तियों को प्रतिदिन बदलते रहें। रोज ऐसा करने से लव लाइफ में फिर से सोया हुआ प्यार वापिस जाग जाएगा।

To solve the financial problem आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए

ज्यादातर लोगों को जीवन में कभी न कभी आर्थिक तंगी का सामना जरूर करना पड़ता है। अगर आपको भी ऐसी किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो शाम की आरती के समय मां लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के फूल अर्पित कर दें और शुक्रवार के दिन मां दुर्गा को 5 गुलाब की पंखुड़ी लेकर पान के पत्ते में रखकर अर्पित कर दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके जीवन में धन से जुड़ी सारी परेशानियों को खत्म कर देंगी।