Sawan ke mahine me kya khana chahiye: ये चीज़े खाएं- फलों में सेब, केला, आम और जामुन खाने चाहिए।

Sawan ke mahine me kya nai khana chahiye: सावन का नाम सुनते ही प्रकृति की सुंदरता आंखों के सामने आ जाती है। तन-मन रिमझिम-रिमझिम फुहारों से झूम उठता है। ये महीना रुद्राभिषेक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक महीना भगवान शिव की सच्चे ह्रदय से आराधना करने पर सदा के लिए उनकी कृपा का पात्र बना जा सकता है। श्रावन में खान-पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। भविष्य पुराण में बताया गया है, अपने शरीर को रोगों से मुक्त रखना भी मानव धर्म है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और धर्म को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। इन चीज़ों को खाने से भोले बाबा होते हैं नाराज़-

