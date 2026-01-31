Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Shivling Ke Upay for Anger Control: ज्यादा गुस्सा आता है? शिवलिंग से जुड़ा यह उपाय दिला सकता है मानसिक शांति

Shivling Ke Upay for Anger Control: ज्यादा गुस्सा आता है? शिवलिंग से जुड़ा यह उपाय दिला सकता है मानसिक शांति

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 09:41 AM

shivling ke upay for anger control

Shivling Ke Upay for Anger Control: आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में गुस्सा, मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन आम समस्या बनते जा रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पर मन अशांत हो जाता है, जिसका असर न केवल सेहत पर बल्कि रिश्तों और कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। धार्मिक...

Shivling Ke Upay for Anger Control: आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में गुस्सा, मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन आम समस्या बनते जा रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पर मन अशांत हो जाता है, जिसका असर न केवल सेहत पर बल्कि रिश्तों और कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिवलिंग से जुड़े कुछ सरल उपाय मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन पाने में सहायक माने जाते हैं। इन्हीं उपायों में से एक है शिवलिंग पर दही चढ़ाने की परंपरा।

PunjabKesari Shivling Ke Upay for Anger Control
शिवलिंग पर दही चढ़ाने का धार्मिक महत्व
शिव पूजा में जल, दूध, बेलपत्र और दही अर्पित करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शिवलिंग ऊर्जा, संतुलन और शांति का प्रतीक है। वहीं दही को ठंडी तासीर वाला और सुकून देने वाला माना जाता है, जिसका संबंध मन की शांति और भावनात्मक स्थिरता से जोड़ा जाता है।

PunjabKesari Shivling Ke Upay for Anger Control
गुस्सा और बेचैनी कम करने का उपाय
मान्यता है कि जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है या जो भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस करते हैं, उनके लिए दही से शिवलिंग का अभिषेक लाभकारी माना जाता है। दही की ठंडक मन की ‘गर्मी’ को शांत करने का प्रतीक मानी जाती है। विशेष रूप से सोमवार के दिन यह उपाय करने से मानसिक तनाव कम होने की कामना की जाती है।

PunjabKesari Shivling Ke Upay for Anger Control

और ये भी पढ़े

स्वास्थ्य और आंतरिक मजबूती की कामना
दही को आयुर्वेद में सेहत के लिए लाभकारी माना गया है। इसी कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना शरीर और मन, दोनों को मजबूत करने का प्रतीक माना जाता है। जो लोग बार-बार बीमार पड़ते हैं या कमजोरी महसूस करते हैं, वे इस पूजा को श्रद्धा के साथ कर अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं।

घर के माहौल में आएगी शांति
घर में बार-बार होने वाले झगड़े और रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट भी मानसिक अशांति का कारण बनती है। दही को शांति और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर दही चढ़ाने से घर के वातावरण में सकारात्मकता और संतुलन आने की कामना की जाती है।

PunjabKesari Shivling Ke Upay for Anger Control
डर, भ्रम और मानसिक तनाव होगा कम
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, दही का संबंध चंद्र ग्रह से बताया गया है। चंद्र को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। जिन लोगों का चंद्र कमजोर होता है, वे शिवलिंग पर दही अर्पित कर मन के डर, भ्रम और अस्थिरता को कम करने की प्रार्थना करते हैं।

खुद में सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत
भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे सच्चे मन से की गई प्रार्थना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका स्वरूप शांत और करुणामय है, लेकिन रुद्र रूप भी संतुलन का प्रतीक है। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण पाने और खुद में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दही से अभिषेक करना आस्था का प्रतीक माना जाता है।

PunjabKesari Shivling Ke Upay for Anger Control
शिवलिंग पर दही चढ़ाने की आसान विधि
सुबह स्नान के बाद साफ मन से पूजा करें। शिवलिंग पर थोड़ा सा दही अर्पित करें। साथ में जल चढ़ाएं। मन में अपनी परेशानी रखते हुए शांति की प्रार्थना करें।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान
शिवलिंग पर बहुत अधिक दही न चढ़ाएं। पूजा के बाद शिवलिंग और आसपास की जगह की साफ-सफाई जरूर करें। यह समझना जरूरी है कि केवल पूजा से ही जीवन की सारी समस्याएं समाप्त नहीं होतीं। आस्था के साथ सही कर्म, आत्मनियंत्रण और प्रयास भी जरूरी हैं।

PunjabKesari Shivling Ke Upay for Anger Control

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!