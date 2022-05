Vastu Tips: घर में छिड़का गया ये सामान खोलता है बंद पड़े धन के द्वार

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 10 May, 2022 09:18 AM

Vastu tips to remove negative energy from home: सनातन धर्म में विशेषकर अर्थववेद में इस प्रकार की बहुत सारी तकनीकों का वर्णन किया गया है। जिसके प्रयोग से व्यक्ति नये कर्म करके उनसे प्राप्त पुण्यों से बुरे कर्मों द्वारा प्राप्त बुरे प्रभाव को समाप्त कर सकता है। ऐसे कई प्रकार के बुरे कर्म जो कि हमसे जाने- अनजाने हो जाते हैं, जिस कारण हमारे घर में धन का अभाव हो जाता है या बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी वजह से कर्जा चढ़ जाता है, किसी भी रूप में घर में कलह- कलेश या नकारात्मक ऊर्जाओं का घर में प्रवेश होकर सब कुछ निगेटिव ही होता चला जाता है। वास्तु विज्ञान के कुछ ऐसे कारगर उपाय हैं, जिनका प्रयोग कर आप अपने घर की नकारात्मक उर्जा का प्रभाव समाप्त करके बहुत कुछ पॉजीटिव भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं।

How do I get out of debt quickly कर्ज से मुक्त होने के लिए

वास्तु विज्ञान के अनुसार अगर किसी पर कर्जा है और कर्जे से परेशानियों का अनुभव कर रहा है तो उसे घर में गंगा जल पीले रंग के बर्तन में उत्तर पूर्वी दिशा में रखना चाहिए। घर में पूजा-पाठ करने के बाद गंगा जल का छिड़काव अमृत वर्षा के रूप में पूरे घर में करना चाहिए एवं सभी सदस्यों को उस गंगा जल रूपी चरणामृत का सेवन भी अवश्य करना चाहिए।

Vastu Shastra tips for children बच्चों की शिक्षा के लिये

जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़कर भूल जाते हैं, मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं आता तो उन्हें वास्तुविज्ञान के अनुसार बुधवार के दिन वेद व्यास जी की तस्वीर के सामने बैठकर प्रातःकाल प्रार्थना करके हयग्रीव मंत्र का पाठ लाल चंदन की माला के साथ करने से उनकी विद्या के मार्ग में आने वाले सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर होती चली जाएंगी।

How can I reduce my negativity नकारात्मकता दूर करने के लिये

अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जिसके कारण अनायास ही सभी कार्य नकारात्मक हो रहे हैं तो आपको गौमूत्र का छिड़काव घर में शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए और मंगलवार के दिन पानी में कुछ मात्रा में गौमूत्र डालकर उसका पोछा लगाना चाहिए। ऐसा कम से कम भी 6 महीने तक बार-बार करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आप यह महसूस करेंगे कि आपके घर में से नकारात्मकता धीरे-धीरे कम हो रही है। अगर आप चाहे तो ऐसा जितना समय करना चाहे उतना समय कर सकते हैं।



How can we remove negative energy from home according to vastu बुरी आत्माओं के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए

जिन घरों पर बुरी आत्माओं का प्रभाव होने के कारण घर में हर प्रकार से तरक्की के मार्ग बंद हो जाते हैं या परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं आते या अन्य कईं प्रकार के नकारात्मक प्रभाव नजर आते हैं। बुरे सपने या सपने में डरावनी चीजें या कुछ भी अप्रिय होना हो तो उस घर के प्रमुख को किसी भी निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल शुभ समय में हरिद्वार में हर की पैड़ी पर से अमृत कुंड स्थान से गंगाजल घर ले आना चाहिए और इस विशेष गंगा जल का छींटा प्रतिदिन अपने घर में देने से वह बुरी आत्मा अथवा नकारात्मक ऊर्जा उस स्थान को धीरे-धीरे छोड़ देगी और उसका नकारात्मक प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा।

इसी के साथ अलग-अलग जातकों के ग्रहों की स्थिति के अनुरूप ही वास्तु रेमेडीज का जातकों के ग्रहों की अनुकूलता के अनुसार ही प्रभाव पड़ता है। जो कि प्रबुद्ध ज्योतिष वैज्ञानिक से ही सलाह लें क्योंकि बिना ग्रहों की पूर्ण जानकारी के वास्तु कम्पलीट नहीं हो सकता क्योंकि वास्तुविज्ञान जो कि ज्योतिष विज्ञान की भवनों के निर्माण संबंधित एक छोटी सी शाखा ही है।

