तानाशाह को हटाने के लिए अमेरिका ने ये ऑपरेशन चलाया...वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने पर बोले डोनाल्ड ट्रंप

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने यह सैन्य कार्रवाई क्यों की, किसके आदेश पर हमला हुआ,...

इंटरनेशनल डेस्कः वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने यह सैन्य कार्रवाई क्यों की, किसके आदेश पर हमला हुआ, ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया और मादुरो दंपती को फिलहाल कहां रखा गया है। इस दौरान ट्रंप ने कई चौंकाने वाले दावे भी किए।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति मादुरो एक तानाशाह की तरह शासन कर रहे थे और देश को गंभीर संकट में धकेल दिया गया था। ट्रंप के मुताबिक, इसी वजह से मादुरो को सत्ता से हटाने और गिरफ्तार करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया।

ऑपरेशन ‘मिडनाइट हैमर’ की पूरी कहानी

डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना ने ‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ चलाया। यह ऑपरेशन सीधे उनके आदेश पर किया गया था। ट्रंप के अनुसार, इस सैन्य अभियान में अमेरिका की थल सेना, नौसेना और वायुसेना – तीनों ने मिलकर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान चारों तरफ अंधेरा था, ताकि मिशन को पूरी गोपनीयता और सटीकता के साथ अंजाम दिया जा सके।

मादुरो को बताया तानाशाह

ट्रंप ने मादुरो पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वह वेनेजुएला का तानाशाह था और जनता के हितों के खिलाफ काम कर रहा था। ट्रंप के मुताबिक, “तानाशाह को पकड़ने के लिए ही यह मिलिट्री ऑपरेशन जरूरी था।”

अमेरिका लाए गए मादुरो और उनकी पत्नी

ट्रंप ने दावा किया कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक भी अमेरिकी सैनिक या नागरिक की जान नहीं गई। ट्रंप के अनुसार, मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को वेनेजुएला से पकड़कर सुरक्षित रूप से अमेरिका लाया गया है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कई देश अमेरिका के इस कदम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि ट्रंप इसे लोकतंत्र और सुरक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई बता रहे हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है कि आगे वेनेजुएला में सत्ता का भविष्य क्या होगा और अमेरिका वहां कितने समय तक अपनी भूमिका निभाएगा।