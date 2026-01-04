अमेरिकी कार्रवाई से टेंशन में चिली राष्ट्रपति, बोले-आज वेनेजुएला कल कोई और! जरा सोचो अगला कौन?

चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने वेनेजुएला को लेकर विदेशी सैन्य हस्तक्षेप की आशंका पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी देश पर जबरन राजनीतिक बदलाव थोपने के लिए सैन्य कार्रवाई करना खतरनाक मिसाल है, जो भविष्य में किसी भी देश के खिलाफ...

International Desk: चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने वेनेजुएला को लेकर सामने आ रही अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि किसी विदेशी देश द्वारा वेनेजुएला की ज़मीन पर सीधा नियंत्रण करने और वहां सैन्य अभियान जारी रखने की कोशिश की जा रही है, तो यह पूरी दुनिया के लिए एक बेहद खतरनाक उदाहरण साबित होगा।

राष्ट्रपति बोरिक ने चेतावनी देते हुए कहा,“आज निशाने पर वेनेजुएला है, लेकिन कल कोई और देश भी हो सकता है।” उनका कहना है कि किसी देश में राजनीतिक बदलाव थोपने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इससे वैश्विक व्यवस्था में अराजकता फैल सकती है और शक्तिशाली देशों को कमजोर राष्ट्रों में दखल देने का खुला लाइसेंस मिल जाएगा।

बोरिक ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह की कार्रवाइयों से लैटिन अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अस्थिरता बढ़ेगी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि विवादों का समाधान संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण तरीकों से किया जाए, न कि सैन्य हस्तक्षेप के जरिए। चिली के राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब वेनेजुएला को लेकर वैश्विक राजनीति में तनाव बढ़ा हुआ है और कई देशों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।