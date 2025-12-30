खालिदा के निधन पर बेटे तारिक की भावुक श्रद्धांजलि, बोले- लोकतंत्र की आत्मा प्यारी मां चली गई, देश ही अब मेरा परिवार

Edited By Tanuja,Updated: 30 Dec, 2025 03:48 PM
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर उनके बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने भावुक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उन्हें देश और लोकतंत्र के लिए जीवन समर्पित करने वाली ‘मां’ बताया। बांग्लादेश में तीन दिन का राजकीय शोक...
International Desk: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने अपनी मां, पूर्व प्रधानमंत्री और BNP प्रमुख बेगम खालिदा जिया के निधन पर भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने उन्हें एक स्नेही मां और ऐसा नेता बताया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बांग्लादेश और उसके लोगों के लिए समर्पित कर दिया। खालिदा जिया का मंगलवार तड़के लंबी बीमारी के बाद 80 वर्ष की उम्र में ढाका के एवरकेयर अस्पताल में निधन हो गया। बीएनपी के अनुसार, वह पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थीं। पार्टी ने उनके निधन पर सात दिन के शोक कार्यक्रम की घोषणा की है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी संदेश में तारिक रहमान ने लिखा, “मेरी मां, बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया ने आज अल्लाह के बुलावे पर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देश उन्हें एक अडिग नेता, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और बांग्लादेश की मां के रूप में याद करेगा।” उन्होंने कहा कि निजी जीवन में खालिदा जिया एक कोमल और स्नेहिल मां थीं, जिन्होंने तानाशाही, फासीवाद और प्रभुत्व के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। “उन्होंने स्वतंत्रता, संप्रभुता और लोकतंत्र की बहाली के लिए कभी समझौता नहीं किया,” तारिक रहमान ने कहा। उन्होंने बताया कि राजनीतिक प्रताड़ना, बार-बार गिरफ्तारी और इलाज से वंचित किए जाने के बावजूद खालिदा जिया ने अद्भुत साहस दिखाया।
उन्होंने कहा “दर्द और कैद के बीच भी वह हमारे परिवार की ढाल बनी रहीं। उनका साहस शांत था, लेकिन अटूट था” । तारिक रहमान ने कहा कि देश के लिए खालिदा जिया ने अपना पति और एक पुत्र खोया। “उस पीड़ा के बाद पूरा देश ही उनका परिवार बन गया। उनका जीवन देशभक्ति, बलिदान और प्रतिरोध की ऐसी विरासत छोड़ गया है, जो बांग्लादेश के लोकतांत्रिक विवेक में हमेशा जीवित रहेगी।” इस बीच, खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी की स्थायी समिति ने आपात बैठक की, जिसकी अध्यक्षता तारिक रहमान ने की। बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बुधवार को ढाका में खालिदा जिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतरिम सरकार ने उनके निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक और बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।