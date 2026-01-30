Main Menu

राहुल ने राष्ट्रपति के 'ऐट होम' कार्यक्रम में 'गमोसा' नहीं पहनकर पूर्वोत्तर का अपमान किया : अमित शाह

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 06:51 PM

amit shah accuses rahul gandhi of insulting northeast by refusing to wear gamosa

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर गणतंत्र दिवस के ‘ऐट होम’ कार्यक्रम में ‘गमोसा’ न पहनकर पूर्वोत्तर की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि भाजपा सत्ता में रहते हुए पूर्वोत्तर का सम्मान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कांग्रेस...

नेशनल डेस्क : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित 'ऐट होम' कार्यक्रम में उन्हें भेंट किया गया 'गमोसा' पहनने से इनकार कर पूर्वोत्तर का अपमान किया है। शाह ने यहां 'खानिकार परेड ग्राउंड' में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि विदेश से आए अतिथियों समेत सभी गणमान्य लोगों ने सम्मान के प्रतीक के तौर पर 'गमोसा' पहना था, लेकिन गांधी ''एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया।''

शाह ने कहा, ''राहुल गांधी जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब तक भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) सत्ता में है, वह पूर्वोत्तर की संस्कृति का कोई अपमान नहीं होने देगी।'' शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, ''मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने असम को बंदूकों, गोलियों, संघर्षों और युवाओं की मौत के सिवा क्या दिया है।'' शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठ को ''वोट बैंक की राजनीति के लिए हथियार'' की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ''भाजपा के सत्ता में आने के बाद असम में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। जो लोग अवैध रूप से भारत आए हैं, उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा।'' शाह ने कहा कि पिछले चुनाव से पहले, भाजपा ने वादा किया था कि घुसपैठ, जिसने ''असम की जनसांख्यिकी को बदल दिया और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया'', को रोका जाएगा और ''हमने अपना वादा निभाया''। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राज्य के विकास के लिए ''कुछ नहीं'' किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में असम में भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्रों की प्रगति के लिए कई पहल की हैं।

और ये भी पढ़े

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सभी समुदायों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करके उनके समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं।'' शाह ने कांग्रेस पर ''चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करने'' का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ''मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किया है कि चाय बागान श्रमिकों को भूमि का स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो।'' शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम और उसके चाय उद्योग को बदनाम करने के लिए एक 'टूलकिट' जारी की थी।

उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हाल में हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से यह सुनिश्चित होगा कि असम की चाय की खेप यूरोपीय देशों को शून्य शुल्क पर भेजी जा सकेगी। उन्होंने कहा, ''यूरोपीय संघ-भारत व्यापार समझौता यूरोपीय देशों को असम की चाय के निर्यात को बढ़ावा देगा।'' शाह ने कहा कि भाजपा ने पिछले चुनावों में वादा किया था कि उसकी सरकार असम को बाढ़ मुक्त बनाएगी, और ''2026 के चुनावों से पहले इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं''। उन्होंने असम के मतदाताओं से अपील की कि वे ''विकास, शांति, सुरक्षा, औद्योगिक और कृषि प्रगति सुनिश्चित करने और असम को घुसपैठ और बाढ़ से मुक्त करने के लिए भाजपा को लगातार तीसरी बार चुनें''। 

