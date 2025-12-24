Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | 5 Days Bank Holidays: इन 3 राज्यों में 5 दिनों तक बैंकों में छुट्टी, चेक करें तारिख

5 Days Bank Holidays: इन 3 राज्यों में 5 दिनों तक बैंकों में छुट्टी, चेक करें तारिख

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 08:51 AM

bank holiday banks closed nagaland mizoram and meghalaya

अगर आप नागालैंड, मिजोरम या मेघालय में रहते हैं, तो अपनी चेकबुक और पासबुक फिलहाल किनारे रख दीजिए। क्रिसमस के त्यौहार और साप्ताहिक अवकाश के चलते इन राज्यों में बैंकिंग कामकाज पर एक लंबा विराम लग गया है।

नेशनल डेस्क: अगर आप नागालैंड, मिजोरम या मेघालय में रहते हैं, तो अपनी चेकबुक और पासबुक फिलहाल किनारे रख दीजिए। क्रिसमस के त्यौहार और साप्ताहिक अवकाश के चलते इन राज्यों में बैंकिंग कामकाज पर एक लंबा विराम लग गया है।

आज से 5 दिन तक 'नो सर्विस' जोन

पूर्वोत्तर के इन तीन राज्यों में आज यानी 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक बैंक शाखाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। लगातार छुट्टियों का यह संयोग कुछ इस प्रकार बना है:

तारीख अवसर / कारण प्रभाव
24 दिसंबर क्रिसमस ईव स्थानीय अवकाश (पूर्वोत्तर)
25 दिसंबर क्रिसमस डे पूरे भारत में बैंक बंद
26 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशन स्थानीय अवकाश (पूर्वोत्तर)
27 दिसंबर महीना का दूसरा शनिवार देशभर में बैंक अवकाश
28 दिसंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश

व्यापार और आम जनता पर असर

और ये भी पढ़े

लगातार पांच दिनों तक शटर डाउन रहने से सबसे ज्यादा असर व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ेगा। चेक क्लियरेंस से लेकर कैश डिपॉजिट तक के सभी काउंटर काम अटक सकते हैं। हालांकि, दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों में केवल 25 दिसंबर (क्रिसमस) और 27-28 दिसंबर (शनिवार-रविवार) को ही बैंक बंद रहेंगे।

कैसे निपटाएं अपने जरूरी काम?

भले ही बैंकों की फिजिकल शाखाएं बंद हैं, लेकिन डिजिटल युग में आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं:

  • डिजिटल माध्यम: नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI (Google Pay, PhonePe आदि) सेवाएं 24x7 चालू रहेंगी।

  • ATM का उपयोग: नकदी की निकासी के लिए एटीएम खुले रहेंगे। (सलाह: एटीएम में कैश खत्म होने की संभावना को देखते हुए पहले ही नकदी का इंतजाम कर लें)।

  • फंड ट्रांसफर: IMPS और NEFT जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिना किसी बाधा के चलते रहेंगे।

जरूरी सलाह

यदि आपको ड्राफ्ट बनवाना है या केवाईसी जैसे काम पूरे करने हैं, तो अब आपको सोमवार (29 दिसंबर) का इंतजार करना होगा। लंबी छुट्टियों के दौरान साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए किसी भी अनजान लिंक या ओटीपी (OTP) को साझा करने से बचें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!