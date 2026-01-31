अशोक गहलोत ने गुजरात की कंपनी फर्जी पाए जाने को लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना

Edited By Mehak,Updated: 31 Jan, 2026 05:30 PM
नेशनल डेस्क : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में करोड़ों रुपए का टेंडर पाने वाली गुजरात की एक फर्म के कथित तौर पर फर्जी पाए जाने को लेकर शनिवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधा और इसे भाजपा सरकार के संरक्षण में पनपे घोटाले का प्रतीक बताया। गहलोत ने एक खबर का हवाला देते हुए 'एक्स' पर लिखा, '' राजस्थान के व्यापारी दो साल से यह शिकायत कर रहे हैं कि गुजरात की फर्मों और ठेकेदारों को यहां लगातार ठेके दिए जा रहे हैं।
यह किसको खुश रखने की कवायद है सब जानते हैं। इसी कारण ऐसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं।'' उन्होंने कहा, '' राजस्थान में 456 करोड़ रुपए के सोलर टेंडर और 46 करोड़ रुपए एडवांस का मामला केवल एक फर्जी फर्म का नहीं, बल्कि भाजपा सरकार के संरक्षण में पनपे घोटाले का प्रतीक है।' पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा-विडंबना यह है कि जो भाजपा सरकार गरीब आदमी को 1000 रुपये पेंशन देने में भौतिक सत्यापन करती है वह 456 करोड़ रुपए का टेंडर फर्म का भौतिक सत्यापन किए बिना दे देती है।
उन्होंने सवाल उठाया कि बिना बैंक गारंटी सत्यापन, बिना तकनीकी जांच, एक गुजराती फर्म को इतनी बड़ी राशि कैसे और किसके निर्देश पर दे दी गई। उन्होंने कहा, '' यह गुजरात की फर्म है इसलिए क्या प्रवर्तन निदेशालय यहां जाने का साहस दिखाएगी? '' गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार जवाब दे और इस पूरे घोटाले की निष्पक्ष, समयबद्ध जांच कराए।