Sajid Khan Accident: बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान के साथ शूटिंग के वक्त बड़ा हादसा, लगी गंभीर चोट

बॉलीवुड फिल्ममेकर और चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के पूर्व प्रतिभागी साजिद खान के प्रशंसकों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। एक फिल्म के सेट पर काम के दौरान साजिद एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। इस हादसे के बाद उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता...

नेशनल डेस्क: बॉलीवुड फिल्ममेकर और चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के पूर्व प्रतिभागी साजिद खान के प्रशंसकों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। एक फिल्म के सेट पर काम के दौरान साजिद एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। इस हादसे के बाद उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई और इस समय वह अस्पताल में उपचाराधीन हैं। खबरों के अनुसार, साजिद खान निर्माता एकता कपूर के एक आगामी प्रोजेक्ट के लिए कैमरा के पीछे कमान संभाल रहे थे। इसी दौरान सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि वह अपना संतुलन खो बैठे या किसी वस्तु की चपेट में आ गए, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गई। अस्पताल ले जाने के बाद एक्स-रे और स्कैन में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई, जिसके बाद तुरंत ऑपरेशन का निर्णय लिया गया।

फराह खान का बयान: फराह ने मीडिया को बताया, "भाई की सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। अब वह खतरे से बाहर हैं और धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं। फिक्र की कोई बात नहीं है।"

जन्मदिन के ठीक बाद लगी नजर

हैरानी की बात यह है कि साजिद ने पिछले महीने ही अपना 55वां जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाया था। फराह खान ने सोशल मीडिया पर भाई के साथ तस्वीरें साझा कर अपनी खुशी जाहिर की थी, लेकिन जन्मदिन के कुछ ही हफ्तों बाद इस दुखद खबर ने परिवार और प्रशंसकों को परेशान कर दिया है।

साजिद खान: निर्देशन से 'बिग बॉस' तक का सफर



साजिद खान बॉलीवुड के उन निर्देशकों में शुमार रहे हैं जिन्होंने कॉमेडी फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर राज किया।

ब्लॉकबस्टर शुरुआत: उन्होंने 'हे बेबी', 'हाउसफुल' और 'हाउसफुल 2' जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया।

लंबा ब्रेक: साल 2014 में आई फिल्म 'हमशकल्स' के बाद से वह निर्देशन की दुनिया से लगभग दूर हैं।

रियलिटी शो: विवादों के बीच साजिद 'बिग बॉस 16' में एक प्रतियोगी के तौर पर नजर आए थे, जहाँ उन्होंने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की थी।

रिकवरी में लगेगा समय

डॉक्टरों के मुताबिक, पैर के फ्रैक्चर और सर्जरी के बाद साजिद को कुछ हफ्तों तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी गई है। उनके चल रहे प्रोजेक्ट्स की शूटिंग फिलहाल टाल दी गई है। फिल्म इंडस्ट्री के कई साथियों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।