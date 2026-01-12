Heavy Rain Alert: 18 जनवरी तक भारी बारिश के साथ घने कोहरे की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

देश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जम्मू-कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक कई राज्यों में ठंड, शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट...

नेशनल डेस्कः देश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जम्मू-कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक कई राज्यों में ठंड, शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट और शीतलहर का असर जारी रहेगा। वहीं, 12 से 18 जनवरी के बीच तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पाला और घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की है। IMD ने 8 जनवरी तक भारी बारिश और कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है।

12 से 18 जनवरी तक बारिश की संभावना

नए साल के दूसरे सप्ताह में कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 12 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 15 से 18 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इन इलाकों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। 17 और 18 जनवरी को पंजाब के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है।

12 जनवरी: तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से भारी बारिश की संभावना।

15 से 18 जनवरी: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी।

17 और 18 जनवरी: पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना।

ठंड, शीतलहर की चेतावनी

मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में ठंडे दिन और बहुत ठंडे दिन की स्थिति रहने की संभावना जताई है। 12 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। वहीं, 12 और 13 जनवरी को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट आ सकती है।

13 और 14 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके अलावा, 13 से 15 जनवरी के दौरान ओडिशा और 13 से 16 जनवरी के दौरान झारखंड में शीतलहर का असर रहेगा। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जनवरी को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ इलाकों में ज़मीन पर पाला पड़ने की संभावना जताई है।

घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 14 जनवरी तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा रहेगा। इसके अलावा, 17 से 19 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी घना कोहरा रहेगा। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में 13 से 17 जनवरी के बीच घना कोहरा छा सकता है।