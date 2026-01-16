Alert! अगर आप पानी कम पीते है तो हो सकती है ये गंभीर बीमारी, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Edited By Mehak, Updated: 16 Jan, 2026 06:54 PM

नेशनल डेस्क : आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में काम, मोबाइल और तनाव के बीच लोग अपनी सेहत की सबसे बुनियादी जरूरत पानी को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग पूरे दिन में सिर्फ 2–3 गिलास पानी पीकर ही दिन गुजार लेते हैं, जबकि यही आदत आगे चलकर गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। इन्हीं में से एक आम लेकिन बेहद दर्दनाक समस्या है किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी।

क्या है किडनी स्टोन की समस्या

किडनी स्टोन दरअसल गुर्दों के अंदर बनने वाले ठोस कण होते हैं, जो पत्थर जैसे दिखते हैं। ये कण बहुत छोटे भी हो सकते हैं और कभी-कभी काफी बड़े आकार के भी बन जाते हैं। छोटी पथरी कई बार बिना किसी खास लक्षण के पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है, लेकिन बड़ी पथरी मूत्र नली में फंसकर असहनीय दर्द का कारण बनती है।

पानी की कमी से कैसे बनती है पथरी

जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो पेशाब की मात्रा कम हो जाती है और वह गाढ़ा बनने लगता है। गाढ़े मूत्र में कैल्शियम, ऑक्सालेट और यूरिक एसिड जैसे तत्व ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। ये तत्व धीरे-धीरे आपस में मिलकर क्रिस्टल बना लेते हैं। लंबे समय तक पानी की कमी बनी रहने पर ये क्रिस्टल घुल नहीं पाते और गुर्दे के अंदर पथरी का रूप ले लेते हैं।

किडनी स्टोन के आम लक्षण

किडनी स्टोन होने पर अचानक पेट, कमर या पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द उठ सकता है। कई बार यह दर्द जांघ या पेट के अगले हिस्से तक फैल जाता है। इसके अलावा पेशाब में जलन या दर्द, खून आना, बार-बार पेशाब लगना, मतली, उल्टी, बुखार, ठंड लगना और बदबूदार या धुंधला पेशाब जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। कुछ मामलों में पथरी छोटी होने पर कोई खास लक्षण नहीं भी दिखाई देते।

पानी कैसे करता है बचाव

किडनी स्टोन से बचाव का सबसे आसान और असरदार तरीका है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। पानी ज्यादा पीने से पेशाब पतला रहता है, जिससे खनिज और लवण शरीर में जमा नहीं हो पाते और आसानी से बाहर निकल जाते हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि दिनभर इतना पानी पिएं कि पेशाब का रंग हल्का पीला बना रहे। यह संकेत है कि शरीर में पानी की कमी नहीं है।

क्या रखें ध्यान

रोजाना पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें, खासकर गर्मी, ज्यादा पसीना आने या ज्यादा शारीरिक मेहनत के दौरान। लंबे समय तक प्यास लगने का इंतजार न करें। समय-समय पर पानी पीते रहें, ताकि गुर्दे स्वस्थ रहें और किडनी स्टोन जैसी तकलीफदेह बीमारी से बचाव हो सके।



