Rain Alert 31 states: देश के 31 राज्यों में भयंकर बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की लिस्ट

नेशनल डेस्क: देशभर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को देश के 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बुधवार रात दिल्ली-एनसीआर समेत कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश ने कहर बरपाया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे तक उखड़ गए। राजधानी में 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी के चलते दो लोगों की मौत हो गई, जबकि यातायात और जनजीवन पर खासा असर पड़ा।

देश के 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मौसम विभाग का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार के लिए देश के 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अलग-अलग स्तर के मौसम अलर्ट जारी किए हैं।

Significant rainfall recorded (in cm) (from 0830 hours IST of 21.05.2025 to 0530 hours IST of 22.05.2025)

Gangetic West Bengal: Haldia (dist Purba Medinipur) 10, Diamond Harbour (dist South 24 Parganas) 9, Kolkata (dum Dum) AP (dist North 24 Parganas), Kolkata-alipur (dist… pic.twitter.com/vgZ2L9DcQt