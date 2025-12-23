जेपी नड्डा का देश की प्रगति को लेकर बड़ा बयान- बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत

Edited By Radhika,Updated: 23 Dec, 2025 05:15 PM
BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश की आर्थिक प्रगति का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि 11 साल पहले पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने वाला भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने भरोसा...
नेशनल डेस्क: BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश की आर्थिक प्रगति का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि 11 साल पहले पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने वाला भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने भरोसा जताया कि नरेन्द्र मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नड्डा ने इंदौर से करीब 65 किलोमीटर दूर धार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर बनने जा रहे चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण की नींव रखी। उन्होंने इस मौके पर आयोजित समारोह में कहा, ‘‘11 साल पहले भारत की गिनती छुई-मुई जैसी पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं।''
ये भी पढ़ें- ‘राहुल गांधी किसी काम के नहीं, इसलिए शादी नहीं हुई’ इस BJP MLA के कांग्रेस नेता को लेकर बिगड़े बोल, अखिलेश यादव पर भी बोला हमला
उन्होंने कहा,‘‘अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कहना है कि दुनिया भर में विकास की गति मंद है, लेकिन भारत बुलंदी के साथ खड़ा है। विश्व बैंक भारत की अर्थनीति को आशा की चमकती किरण बताता है।'' नड्डा ने भूमिपूजन समारोह में कहा कि धार में पीपीपी मॉडल के आधार पर बनने जा रहा चिकित्सा महाविद्यालय देश में इस तरीके से खुलने वाला अपनी तरह का पहला संस्थान होगा जिससे गांव-गांव तक चिकित्सकों की पहुंच सुनिश्चित होगी। धार जिले की गिनती मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में होती है जहां एक जमाने में कांग्रेस की मजबूत पकड़ थी।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कांग्रेस पर इस जनजातीय अंचल के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा,‘‘हमारे आदिवासी भाइयों ने कांग्रेस को लम्बे समय तक आशीर्वाद दिया, लेकिन क्या इस पार्टी ने इस समुदाय के जीवन में बदलाव लाने का कोई काम किया?" नड्डा ने कहा कि देश में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा बढ़कर 89 प्रतिशत पर पहुंच गया है जिससे जचगी के दौरान माताओं की मौत की दर में बड़ी कमी आई है। उन्होंने यह भी कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के जरिये प्रयास कर रही है कि नागरिक हमेशा स्वस्थ रहें और बीमार ही न पड़ें।
ये भी पढ़ें- Aravalli Controversy: अरावली की नई परिभाषा पर छिड़ा 'महायुद्ध', जानें क्या है पूरा विवाद और क्यों हो रहा है इसका विरोध?
नड्डा ने ऐसे वक्त मध्यप्रदेश का दौरा किया, जब सूबे में मोहन यादव की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने 13 दिसंबर को अपने कार्यकाल के दो साल पूरे किए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र और प्रदेश सरकार की अलग-अलग उपलब्धियां गिनाते हुए कहा,‘‘हम रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति के लोग हैं और ठोक-बजा कर बोलते हैं कि जो कहा था, वह किया है और जो नहीं कहा था, वह भी करके दिया है। हम सेवा की दृष्टि से (राजनीति में) आए हैं। हम सत्ता को भोगने नहीं आए हैं।"