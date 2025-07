Italy Work Visa 2026: बिना एजेंट सीधे इटली में नौकरी का सुनहरा मौका, 5 लाख वीजा देने की तैयारी – भारतीयों के लिए खुला बड़ा दरवाज़ा

नई दिल्ली/रोम – विदेश में नौकरी करने का सपना देखने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक नई उम्मीद की किरण सामने आई है। इटली सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में घोषणा की है कि वह 2026 से 2028 तक लगभग 5 लाख विदेशी नागरिकों को वर्क वीजा जारी करेगी – वो भी बिना किसी एजेंट या दलाल के! यह पूरी प्रक्रिया कानूनी, डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिससे धोखाधड़ी और शोषण की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी।

हर साल बढ़ेगी वीजा की संख्या, भारत के लिए बड़ी उम्मीद

सरकारी योजना के मुताबिक, साल 2026 में 1,64,850 वीजा जारी किए जाएंगे और यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जाएगा। 2028 तक कुल 4,97,550 वर्क वीजा जारी करने का लक्ष्य है। इससे कृषि, निर्माण, बुजुर्ग देखभाल और अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी पूरी की जाएगी।

भारत के लिए क्यों है यह खास मौका?

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में विदेश जाने की तीव्र इच्छा रखने वाले युवा अब बिना एजेंट और बिना किसी “जुगाड़” के सीधे इटली में आवेदन कर सकेंगे। इस पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंट माफिया और फर्जी दस्तावेज़ गिरोह की भूमिका कमजोर होगी।

Italy will open work visas to half a million non-EU nationals to address “labor shortages.”



Follow: @AFpost pic.twitter.com/CEK0Dr1wa4