Himanshi Murder: कनाडा में भारतीय मूल की हिमांशी की हत्या: घर के अंदर से मिली लाश, कातिल की सामने आई फोटो

टोरंटो से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवा भारतीय महिला की नृशंस हत्या ने पूरे प्रवासी समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। कनाडा पुलिस ने इस मामले को 'घरेलू हिंसा' (Intimate Partner Violence) से जोड़ते हुए एक संदिग्ध के खिलाफ देशव्यापी...

नेशनल डेस्क: टोरंटो से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवा भारतीय महिला की नृशंस हत्या ने पूरे प्रवासी समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। कनाडा पुलिस ने इस मामले को 'घरेलू हिंसा' (Intimate Partner Violence) से जोड़ते हुए एक संदिग्ध के खिलाफ देशव्यापी वारंट जारी किया है।

कनाडा में भारतीय मूल की हिमांशी की हत्या: कातिल की तलाश में जुटी टोरंटो पुलिस, रेड अलर्ट जारी
टोरंटो पुलिस ने मृतक महिला की पहचान 30 वर्षीय हिमांशी खुराना के रूप में की है। इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध अब्दुल गफूरी (32) बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस का मानना है कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को पहले से जानते थे। यह पूरा मामला शुक्रवार रात को शुरू हुआ जब हिमांशी के गायब होने की सूचना पुलिस को मिली।

19 दिसंबर (रात 10:41 बजे): पुलिस को स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके से एक व्यक्ति के लापता होने की कॉल मिली।

रात भर तलाश: टोरंटो पुलिस ने पूरी रात छानबीन जारी रखी।

20 दिसंबर (सुबह 6:30 बजे): पुलिस को हिमांशी का शव एक घर के भीतर बरामद हुआ। मौके की स्थिति को देखते हुए इसे तुरंत 'होमिसाइड' (हत्या) घोषित कर दिया गया।

देशव्यापी वारंट और सख्त धाराएं
पुलिस ने अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट-डिग्री मर्डर का वारंट जारी किया है। कनाडा के कानून के अनुसार, यदि कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि हत्या पहले से योजना बनाकर (Premeditated) की गई थी, तो दोषी को बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा मिल सकती है।

भारत सरकार का एक्शन और संवेदनाएं
टोरंटो में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास (Consulate General of India) इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। वाणिज्य दूतावास ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा: "हम भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से गहरे सदमे में हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।" वाणिज्य दूतावास ने स्पष्ट किया है कि वे स्थानीय कनाडाई अधिकारियों के निरंतर संपर्क में हैं और पीड़ित परिवार को हर संभव कानूनी और कूटनीतिक सहायता प्रदान की जा रही है।

 कनाडा पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि संदिग्ध अब्दुल गफूरी के बारे में कोई भी जानकारी मिले, तो तुरंत सूचित करें। साथ ही, विदेशी धरती पर रह रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के बीच इस घटना ने सुरक्षा और 'डोमेस्टिक वायलेंस' जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस छेड़ दी है।

