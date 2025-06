'मैं कंडोम करता हूं...' – इजरायल-ईरान युद्ध के बीच शहबाज की पोस्ट ने मचा दिया बवाल

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर वैश्विक मंच पर हंसी का कारण बन गए हैं—और इस बार वजह कोई राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि एक भयंकर टाइपो है। ईरान और इजरायल के बीच भड़की जंग पर प्रतिक्रिया देते हुए शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक गंभीर पोस्ट शेयर किया। लेकिन इस संवेदनशील वक्त में उनकी एक चूक ने पूरी बात को हास्यास्पद बना दिया।

क्या लिखा शहबाज शरीफ ने?

दरअसल, शरीफ ने अंग्रेजी में "condemn" (निंदा करना) लिखने की कोशिश की, लेकिन गलती से उन्होंने "condom" लिख दिया। उन्होंने लिखा: “I strongly condom the unprovoked Israeli attack on Iran...” बस, फिर क्या था—उनका यह पोस्ट पल भर में वायरल हो गया और दुनिया भर में मीम्स और ट्रोल्स की बाढ़ आ गई।





क्या यह महज एक टाइपो था?

हालांकि इस पोस्ट को शहबाज शरीफ की टीम ने कुछ ही देर में डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्क्रीनशॉट्स वायरल हो चुके थे और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए निशाना बना लिया। इस पोस्ट पर संदेह भी जताया गया कि कहीं यह फोटोशॉप या एडिट तो नहीं, लेकिन ‘X’ के एआई फीचर ‘Grok’ ने पुष्टि की कि यह पोस्ट 13 जून को वास्तव में किया गया था और बाद में हटा लिया गया।

I condemn, in the strongest possible terms, today's unprovoked attack on Iran by Israel. I convey my deepest sympathies to the Iranian people on the loss of lives in this attack. This grave and highly irresponsible act is deeply alarming and risks further de-stabilising an…