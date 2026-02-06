Cab ही नहीं, अब Metro टिकट भी! Bharat Taxi App ने ओला-उबर की बढ़ाई टेंशन, करोड़ों यात्रियों की लगी मौज

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 06 Feb, 2026 12:21 PM

Bharat Taxi App Launch : देश के परिवहन क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी (Bharat Taxi) ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह देश की पहली सहकारी (Co-operative) कैब सर्विस है जो न केवल ओला और उबर जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे रही है बल्कि यात्रियों को 'ऑल-इन-वन' सुविधा भी दे रही है। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कैब के साथ-साथ मेट्रो टिकट बुक करने का विकल्प भी दिया गया है।

क्या है सहकार मॉडल? क्यों है यह खास?

भारत टैक्सी बाकी ऐप्स से अलग है क्योंकि यह प्रॉफिट के बजाय ड्राइवरों के कल्याण पर आधारित है। कंपनी ड्राइवर से कोई कमीशन नहीं लेती। राइड का पूरा पैसा सीधे ड्राइवर के खाते में जाता है। यहां ड्राइवर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार भी हैं। सहकार मॉडल होने के कारण इसका किराया ओला-उबर के मुकाबले काफी कम है और इसमें सर्ज प्राइसिंग (भीड़ के समय बढ़ा हुआ किराया) का कोई सिस्टम नहीं है।

सुपर ऐप के मुख्य फीचर्स

सुरक्षा और उपलब्धता