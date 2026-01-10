Main Menu

NSA अजीत डोवाल की देश के युवाओं से बड़ी अपील, क्यों कहा.. तो यह देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 12:09 PM

nsa ajit doval youth history india young leaders dialogue

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोवाल ने शुक्रवार को युवाओं से अपील की कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और इतिहास से सीख लेकर देश को मजबूत और महान बनाने में योगदान दें।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोवाल ने शुक्रवार को युवाओं से अपील की कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और इतिहास से सीख लेकर देश को मजबूत और महान बनाने में योगदान दें। उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में कहा कि भारत की स्वतंत्रता बड़ी कीमत पर मिली। हमारे पूर्वजों ने अपार बलिदान दिए, अपमान सहा, गांव जलाए गए, सभ्यता और मंदिरों को नुकसान पहुंचा, और लोग कई कठिनाइयों का सामना करते रहे।

डोवाल ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, "हमारी आज़ादी आसान नहीं थी। हमारे इतिहास से हमें सीख मिलती है। हमें अपनी संस्कृति, अपने अधिकारों और अपने विचारों के आधार पर देश को मजबूत बनाना होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि अतीत में सुरक्षा खतरों को न समझने का अनुभव बहुत कड़वा था और इसे भूल जाना देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी।

NSA ने याद दिलाया कि भारत की प्राचीन सभ्यता विकसित और शांतिपूर्ण थी, लेकिन हमने सुरक्षा खतरों को पहचानने में चूक की। उन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ियों को यह सब याद रखना चाहिए। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 10 जनवरी से 12 जनवरी तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
 

