मुंबई में प्रदूषण का असर: रणजी मैच में मास्क पहनकर मैदान पर उतरे खिलाड़ी, मचा हंगामा

नेशनल डेस्कः भारत में प्रदूषण की बात होते ही सबसे पहले दिल्ली का नाम लिया जाता है, लेकिन गुरुवार (29 जनवरी) को मुंबई से आई एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया। मुंबई में प्रदूषण का ऐसा असर देखने को मिला कि रणजी ट्रॉफी के एक मुकाबले में खिलाड़ियों को मास्क पहनकर मैदान पर उतरना पड़ा।



यह घटना मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में चल रहे मुंबई और दिल्ली के रणजी मुकाबले के दौरान हुई। मुकाबले के पहले दिन के आखिरी सेशन में मैदान के पास चल रहे निर्माण कार्य से काफी ज्यादा धूल उड़ने लगी, जिससे खिलाड़ियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी।



धूल-प्रदूषण के कारण मास्क पहनकर की फील्डिंग

मैदान के आसपास निर्माण कार्य की वजह से धूल इतनी बढ़ गई कि फील्डिंग कर रहे खिलाड़ियों को मजबूरी में मास्क पहनना पड़ा। मास्क लगाए खिलाड़ियों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद यह मुद्दा चर्चा में आ गया।



ड्रेसिंग रूम में भी दिखा प्रदूषण का असर

प्रदूषण का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा। ड्रेसिंग रूम में मौजूद सपोर्ट स्टाफ के लोग भी खुद को धूल से बचाने के लिए मास्क लगाकर बैठे नजर आए। बताया गया कि करीब 30 मिनट तक खिलाड़ियों ने मास्क पहनकर ही मैच खेला।



मुंबई टीम ने MCA से की शिकायत

इस मामले को लेकर मुंबई क्रिकेट टीम ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को पत्र लिखा है। टीम ने मांग की है कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) से बात की जाए, ताकि स्टेडियम के आसपास चल रहे निर्माण कार्य से फैल रहे प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके।

गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई जैसे शहर में खेल के दौरान प्रदूषण के कारण इस तरह की परेशानी बहुत कम देखने को मिलती है।



पहले दिन का मैच हाल

मैच के पहले दिन दिल्ली की टीम बल्लेबाजी करते हुए 221 रन पर ऑलआउट हो गई। दिल्ली की ओर से ओपनर सनत संगवान ने शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 118 रन बनाए। मुंबई की गेंदबाजी की बात करें तो मोहित अवस्थी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट झटके। इसके बाद अपनी पहली पारी खेलने उतरी मुंबई ने दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन बना लिए थे। फिलहाल मुंबई टीम दिल्ली से 208 रन पीछे है।