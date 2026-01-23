Indian Railways New Train: पीएम मोदी ने दिखाई चार नई ट्रेनों को हरी झंडी, जानिए कौन-कौन से स्टेशन जुड़ेंगे

Edited By Anu Malhotra,Updated: 23 Jan, 2026 12:59 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 जनवरी को केरल और तमिलनाडु का दौरा इस बार रेल विकास के लिहाज से खास रहा। इस मौके पर उन्होंने चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे केरल और दक्षिण भारत के बड़े राज्यों के बीच यात्रा और अधिक सुविधाजनक होगी।
इन चार ट्रेनों में तीन अमृत भारत एक्सप्रेस और एक लोकल पैसेंजर ट्रेन शामिल है। इन नई सेवाओं से यात्रियों को तेज, आरामदायक और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ये पहल केरल की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने और यात्रियों को बेहतर विकल्प देने की दिशा में अहम कदम है।
तिरुवनंतपुरम – तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस
यह ट्रेन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के तांबरम (चेन्नई) से सीधे जोड़ेगी। मुख्य स्टेशन हैं: तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पालक्काड़, कोयंबटूर, सलेम, विल्लुपुरम और तांबरम। इससे छात्र, आईटी प्रोफेशनल्स और व्यापारियों के लिए केरल-चेन्नई यात्रा आसान और तेज होगी। अमृत भारत एक्सप्रेस के कोच बेहतर, साफ-सुथरे और आरामदायक हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाते हैं।
तिरुवनंतपुरम – चारलापल्ली (हैदराबाद) अमृत भारत एक्सप्रेस
यह नई ट्रेन केरल को सीधे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से जोड़ेगी। प्रमुख स्टेशन हैं: तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, पालक्काड़, कोयंबटूर, इरोड, सलेम, अनंतपुर, कुरनूल, महबूबनगर और चारलापल्ली। इस रूट से केरल में काम करने वाले तेलंगाना के लोग और हैदराबाद में काम करने वाले केरलवासियों को सीधी और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा।
नागरकोइल – मंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस
यह ट्रेन तटीय इलाकों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सेवा होगी। इसके मेन स्टेशन हैं: नागरकोइल, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड और मंगलुरु। नागरकोइल-मंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस से पर्यटन, समुद्री व्यापार और धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
गुरुवायूर – त्रिशूर पैसेंजर ट्रेन
यह लोकल ट्रेन केरल के भीतर स्थानीय यात्रियों के लिए शुरू की गई है। ट्रेन गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच चलती है और रास्ते में पुन्तूर, वडक्कांचेरी जैसे स्टेशन शामिल हैं। गुरुवायूर मंदिर आने वाले श्रद्धालु, छात्र और रोजमर्रा के यात्री इस ट्रेन से काफी राहत महसूस करेंगे।
रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि इन नई ट्रेनों का उद्देश्य केरल को तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक से जोड़ना और राज्य के भीतर स्थानीय यात्रियों की यात्रा को आसान बनाना है। पीएम मोदी का यह दौरा केरल में रेल नेटवर्क को मजबूत करने और यात्रियों के लिए विकल्प बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।