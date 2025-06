रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 6180 पदों पर निकली बंपर भर्ती... 28 जून से शुरू होंगे आवेदन

Edited By Harman Kaur,Updated: 19 Jun, 2025 02:51 PM

नेशनल डेस्क: रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने टेक्नीशियन ग्रेड-1 और ग्रेड-III के कुल 6180 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 28 जून 2025 से शुरू होगी और 28 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।



Posts details

- टेक्नीशियन ग्रेड-1: 180 पद



- टेक्नीशियन ग्रेड-III: 6000 पद

ये पद देश के अलग-अलग रेलवे ज़ोन में भरे जाएंगे। सभी विवरण विस्तृत नोटिफिकेशन में मिलेंगे जो जल्द ही जारी होगा।



Important Dates

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 28 जून 2025



अंतिम तिथि: 28 जुलाई 2025



आवेदन वेबसाइट: www.rrbapply.gov.in



Age limit

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष



अधिकतम आयु: 30 वर्ष



आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC/PwD) को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।



शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता विवरण विस्तृत नोटिफिकेशन में दिए जाएंगे।



Educational qualification- कौन कर सकता है आवेदन?

भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित पद के अनुसार निम्नलिखित योग्यताओं में से कोई एक अनिवार्य है:-

- 10वीं कक्षा (मान्यता प्राप्त बोर्ड से)

- आईटीआई (संबंधित ट्रेड में)

- बीएससी (प्रासंगिक विषय में)

- बीई/ बीटेक

- 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा



ध्यान दें कि योग्यता पदानुसार अलग-अलग हो सकती है, जिसका विस्तृत विवरण जल्द जारी होने वाले विस्तृत नोटिफिकेशन में उपलब्ध होगा।



Application Fee

ऑनलाइन आवेदन के साथ शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा। शुल्क विवरण निम्न प्रकार है:



जनरल (UR), ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग: ₹500



SC, ST, PwD और सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवार: ₹250



Pay Scales and Allowances

टेक्नीशियन ग्रेड-1: ₹29,200 प्रति माह (अनुमानित)



टेक्नीशियन ग्रेड-III: ₹19,900 प्रति माह (अनुमानित)

साथ ही, केंद्र सरकार के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी।



How to apply?

- RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – rrbapply.gov.in

- ‘Apply Online’ लिंक पर क्लिक करें

- नाम, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि भरें

- फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें

- आवेदन शुल्क जमा करें

- फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट संभालकर रखें



जल्द जारी होगा विस्तृत नोटिफिकेशन

फिलहाल RRB ने संक्षिप्त सूचना जारी की है। जल्द ही डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस आदि की पूरी जानकारी दी जाएगी।