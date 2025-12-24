हाई ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए वरदान हैं ये 5 ड्रिंक्स, सुबह खाली पेट पीने से हमेशा कंट्रोल में रहेगा BP

Edited By Mehak, Updated: 24 Dec, 2025 06:37 PM

नेशनल डेस्क : जैसे सुबह की पहली किरण हमें ताजगी और ऊर्जा देती है, वैसे ही सुबह खाली पेट पीने वाली चीजें हमारे दिन की शुरुआत को बेहतर बना सकती हैं। खासकर हाई ब्लड प्रेशर (बीपी) के मरीजों के लिए सुबह का पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही ड्रिंक चुनने से बीपी कंट्रोल में रहता है और दिनभर सेहत भी बनी रहती है।

सुबह खाली पेट कौन-कौन सी चीजें पीना फायदेमंद

1. गुनगुना नींबू पानी

नींबू में पोटैशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। सुबह खाली पेट गुनगुना नींबू पानी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है।

2. मेथी के बीज का पानी

रातभर भिगोए हुए एक चम्मच मेथी के बीज का पानी सुबह छानकर पीना बीपी कंट्रोल में मदद करता है। मेथी में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को संतुलित रखते हैं।

3. लहसुन का पानी

लहसुन को प्राकृतिक ब्लड प्रेशर कंट्रोलर माना जाता है। रातभर एक लहसुन की कली को पानी में भिगो दें और सुबह उसे पीएं। यह न केवल बीपी नियंत्रित करता है, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

4. आंवला जूस

आंवला विटामिन C से भरपूर होता है, जो हाई बीपी को नियंत्रित करने में मदद करता है। सुबह खाली पेट आंवला जूस पीने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है।

5. नारियल पानी

अगर आपके शरीर में सोडियम अधिक है या आप नमक ज्यादा खाते हैं, तो नारियल पानी पीना रामबाण है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और बीपी को बैलेंस करने में मदद करते हैं।

ध्यान रखने वाली बातें