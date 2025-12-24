Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | हाई ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए वरदान हैं ये 5 ड्रिंक्स, सुबह खाली पेट पीने से हमेशा कंट्रोल में रहेगा BP

हाई ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए वरदान हैं ये 5 ड्रिंक्स, सुबह खाली पेट पीने से हमेशा कंट्रोल में रहेगा BP

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 06:37 PM

these 5 drinks are a boon for high blood pressure patients

सुबह खाली पेट पीने वाली चीज़ें हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर (बीपी) के मरीजों के लिए सही पेय का चुनाव बेहद जरूरी है। गलत आदत से दिन खराब हो सकता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। बीपी मरीजों को सुबह नींबू पानी, मेथी...

नेशनल डेस्क : जैसे सुबह की पहली किरण हमें ताजगी और ऊर्जा देती है, वैसे ही सुबह खाली पेट पीने वाली चीजें हमारे दिन की शुरुआत को बेहतर बना सकती हैं। खासकर हाई ब्लड प्रेशर (बीपी) के मरीजों के लिए सुबह का पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही ड्रिंक चुनने से बीपी कंट्रोल में रहता है और दिनभर सेहत भी बनी रहती है।

सुबह खाली पेट कौन-कौन सी चीजें पीना फायदेमंद

1. गुनगुना नींबू पानी

नींबू में पोटैशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। सुबह खाली पेट गुनगुना नींबू पानी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है।

यह भी पढ़ें - J.P. Morgan का बड़ा दावा... साल 2026 में 10 ग्राम सोने की कीमत होगी इतनी

2. मेथी के बीज का पानी

रातभर भिगोए हुए एक चम्मच मेथी के बीज का पानी सुबह छानकर पीना बीपी कंट्रोल में मदद करता है। मेथी में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को संतुलित रखते हैं।

3. लहसुन का पानी

लहसुन को प्राकृतिक ब्लड प्रेशर कंट्रोलर माना जाता है। रातभर एक लहसुन की कली को पानी में भिगो दें और सुबह उसे पीएं। यह न केवल बीपी नियंत्रित करता है, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

और ये भी पढ़े

4. आंवला जूस

आंवला विटामिन C से भरपूर होता है, जो हाई बीपी को नियंत्रित करने में मदद करता है। सुबह खाली पेट आंवला जूस पीने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है।

5. नारियल पानी

अगर आपके शरीर में सोडियम अधिक है या आप नमक ज्यादा खाते हैं, तो नारियल पानी पीना रामबाण है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और बीपी को बैलेंस करने में मदद करते हैं।

यह भी पढ़ें - ये हैं देश के सबसे अमीर MLA, कुल संपत्ति है 33 अरब रुपये; नाम जानकर उड़ जाएंगे होश

ध्यान रखने वाली बातें

  • इन सभी ड्रिंक्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
  • कोई भी घरेलू उपाय दवा का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन यह उपचार में सहायक साबित हो सकता है।
  • सुबह ड्रिंक पीने के बाद हल्का योग या वॉक करना भी ब्लड प्रेशर नियंत्रण में मदद करता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!