महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी थोपने के खिलाफ 20 साल बाद एक मंच पर आए उद्धव और राज ठाकरे, साझा आंदोलन करने की तैयारी

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) राज्य में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाए जाने के फैसले का संयुक्त रूप से विरोध करेंगे। इस संबंध में शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि दोनों दल मिलकर इस निर्णय के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा।

दरअसल शिवसेना (उद्धव गुट) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के नेता एक ही मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे 5 जुलाई को रैली निकालेंगे, जबकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई में 7 जुलाई को मराठी समन्वय समिति द्वारा बड़ा मार्च आयोजित किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में राज ठाकरे ने अपनी रैली की तारीख 6 जुलाई तय की थी, लेकिन बाद में यह तारीख बदलकर 5 जुलाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह बदलाव उद्धव ठाकरे के गुट के सुझाव पर हुआ, जो दोनों के बीच समन्वय का संकेत देता है।

संजय राउत ने पोस्ट की तस्वीर

संजय राउत ने जो पोस्ट लिखा है उसके साथ एक तस्वीर भी लगाई है जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि ये संकेत दोनों भाइयों के बीच बढ़ रही नजदीकियों का संकेत है और पुरानी ग्लोरी से मतलब बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना की ओर इशारा किया गया है।

"There will be a single and united march against compulsory Hindi in Maharashtra schools. Thackeray is the brand!"

