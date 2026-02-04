Main Menu

IMD Weather Alert: अगले 24 से 72 घंटों में यहां होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया भारी अलर्ट

04 Feb, 2026

western disturbance to bring rain hail and snow to north india

देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। IMD ने चेतावनी दी है कि 5, 6 और 7 फरवरी 2026 को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना बढ़ गई है।

IMD Weather Alert: देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। IMD ने चेतावनी दी है कि 5, 6 और 7 फरवरी 2026 को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना बढ़ गई है।

  • पहाड़ी राज्य: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ-साथ बर्फबारी की प्रबल संभावना है।
  • मैदानी इलाके: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है।

केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश का दौर

दक्षिण भारत के राज्यों में भी राहत की उम्मीद कम है।

  • केरल: मानसून के बाद भी यहाँ बारिश का सिलसिला जारी है। 5, 6 और 7 फरवरी को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
  • तमिलनाडु: यहाँ भी गरज-चमक के साथ बादल बरसने का अनुमान है। तटीय इलाकों में धूलभरी आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है।

इन राज्यों में भी दिखेगा असर

IMD के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा, रायलसीमा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और छिटपुट बारिश होगी।

 

