खिलाड़ियों से ये कैसा व्यवहार, ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठकर करनी पड़ी यात्रा, जानें पूरा मामला

नेशनल डेस्कः ओडिशा के विभिन्न स्कूलों के अठारह युवा पहलवानों को एक प्रतिस्पर्धा से लौटते समय ट्रेन टिकट कंफर्म न होने के कारण शौचालयों के पास बैठकर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग ने इसपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ର ଝଲକ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଲଜ୍ଜିତl ଓଡିଶା ଲଜ୍ଜିତl



It is a shameful display of Odia Asmita. Eighteen students travelled to Uttar Pradesh by train to participate in the National School Wrestling Championship. In the biting winter cold, ten boys and eight girls… pic.twitter.com/LyuOruLXoK — Dr Lenin Mohanty (@DrLeninMohanty1) December 22, 2025

विद्यालय एवं जनशिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 18 युवा पहलवान और चार शिक्षक उत्तर प्रदेश के बलिया गए थे, जहां उन्होंने 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में कुश्ती (फ्री स्टाइल) अंडर-17 बालक एवं बालिका चैम्पियनशिप 2025-26 में भाग लिया। बीस नवंबर को भुवनेश्वर से बलिया तक के लिए 18 युवा पहलवानों और चार शिक्षकों की यात्रा के वास्ते थ्री टियर वातानुकूलित डिब्बों में टिकट बुक किए गए थे।



हालांकि, बर्थ आवंटित न होने के कारण वापसी यात्रा के दौरान छात्र शौचालयों के पास बैठे। नंदनकानन एक्सप्रेस में शौचालयों के पास बैठे स्कूली छात्रों की ट्रेन यात्रा का एक वीडियो क्लिप विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर वायरल हो गया जिसके बाद विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।