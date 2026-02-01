आज का पंचांग- 1 फरवरी, 2026

Edited By Sarita Thapa, Updated: 01 Feb, 2026 07:45 AM

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 19, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 12 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 12, सूर्योदय: प्रात: 7.24 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.58 बजे

1 फरवरी 2026, रविवार माघ शुक्ल तिथि पूर्णिमा (1-2 फरवरी मध्य रात 3.39 तक) तथा तदोपरांत तिथि प्रतिपदा।

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 19, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 12 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 12, सूर्योदय: प्रात: 7.24 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.58 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पुष्य (रात 11.58 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र आश्लेषा, योग: प्रीति (प्रात: 10.19 तक) तथा तदोपरांत योग आयुष्मान, चंद्रमा: कर्क राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (सायं 4.46 तक), रात 11.58 के उपरांत जन्मे बच्चे को आश्लेषा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: माघ पूर्णिमा, माघ स्नान समाप्त, श्री गुरु रविदास जयन्ती, श्री ललिता जयन्ती, श्री सत्य नारायण व्रत।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा कर्क में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

