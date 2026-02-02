आज का पंचांग- 2 फरवरी, 2026

Edited By Sarita Thapa, Updated: 02 Feb, 2026 07:42 AM

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 20, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 13 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 13, सूर्योदय: प्रात: 7.24 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.59 बजे

2 फरवरी 2026, सोमवार फाल्गुन कृष्ण तिथि प्रतिपदा (2-3 मध्य रात 1.53 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वितीया।

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 20, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 13 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 13, सूर्योदय: प्रात: 7.24 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.59 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: आश्लेषा (रात 10.48 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र मघा, योग: सौभाग्य (2-3 मध्य रात 4.46 तक) तथा तदोपरांत योग शोभन, चंद्रमा: कर्क राशि पर (रात 10.48 तक) तथा तदोपरांत सिंह राशि पर प्रवेश करेगा, रात 10.48 तक जन्मे बच्चे को आश्लेषा नक्षत्र की तथा तदोपरांत मघा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: फाल्गुन कृष्ण पक्षारंभ।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा कर्क में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ





