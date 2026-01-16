आज का पंचांग- 16 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 16 Jan, 2026 07:30 AM

Aaj Ka Panchang: 16 जनवरी 2026, शुक्रवार माघ कृष्ण तिथि त्रयोदशी (रात 10.22 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्दशी

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 3, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 26 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 26, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.44 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: मूला (पूरा दिन-रात), योग: ध्रुव (रात 9.07 तक) तथा तदोपरांत योग व्याघात, चंद्रमा: धनु राशि पर (पूरा दिन-रात), पूरा दिन-रात जन्मे बच्चे को मूला नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा शुरू होगी (रात 10.22 पर)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े दस से दोपहर 12 बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: प्रोदष व्रत, मासिक शिवरात्रि व्रत, मेरु त्रयोदशी (जैन)।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा धनु में

मंगल मकर में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में