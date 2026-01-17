Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Jan, 2026 07:11 AM
Aaj Ka Panchang: आज का पंचांग — 17 जनवरी 2026 (शनिवार)
तिथि / दिन
दिन: शनिवार
तिथि: माघ मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी — आज आधी रात तक (लगभग 12:03–12:04 AM तक), तत्पश्चात अमावस्या आरंभ होगी।
Aaj Ka Panchang: आज का पंचांग — 17 जनवरी 2026 (शनिवार)
तिथि / दिन
दिन: शनिवार
तिथि: माघ मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी — आज आधी रात तक (लगभग 12:03–12:04 AM तक), तत्पश्चात अमावस्या आरंभ होगी।
विक्रम संवत: 2082
शक संवत: 1947
हिजरी: 1447 (रज्जब 26)
सूर्य और चंद्र
सूर्य राशि: मकर
चंद्र राशि: धनु
सूर्योदय-सूर्यास्त
सूर्योदय: लगभग 07:14–07:15 AM
सूर्यास्त: लगभग 05:47 PM
नक्षत्र, योग, करण
नक्षत्र: मूल तिल 08:12–08:23 AM तक, फिर पूर्वाषाढ़ा
योग: व्याघात (रात तक)
करण: विष्टि सुबह तक, फिर शकुनि
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: लगभग 12:10 PM – 12:52 PM
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27–06:21 AM (लगभग)
अशुभ समय
राहुकाल: लगभग 09:00/09:53 AM – 10:30/11:12 AM (स्थानीय स्रोतों में थोड़ा भिन्न)
गुलिक काल: सुबह के समय कुछ काल
यमगंड: दोपहर में कुछ समय
विशेष एवं पर्व
आज चतुर्दशी तिथि है, जिसे कुछ क्षेत्रों में नरक निवारण चतुर्दशी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है; यह दिन धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-पाठ के लिए शुभ माना जाता है।