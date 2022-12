Friday special: पर्स में रखें ये चीज, मां लक्ष्मी भरेंगी भंडार

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 02 Dec, 2022 07:59 AM

हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जो भी उनकी सच्चे दिल से पूजा करता है, वह उनके भंडार भरे रखती हैं। पैसों की जरूरत हर किसी को होती है क्योंकि उसके बिना व्यक्ति की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती।

Vastu Tips For Purse: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जो भी उनकी सच्चे दिल से पूजा करता है, वह उनके भंडार भरे रखती हैं। पैसों की जरूरत हर किसी को होती है क्योंकि उसके बिना व्यक्ति की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। कई लोग तो धन का अभाव दूर करने के लिए पर्स में न जाने कौन-कौन सी वस्तुएं रख लेते हैं लेकिन कोई भी चीज पर्स में रखने से पहले उसका अच्छा-बुरा प्रभाव जान लेना चाहिए। कई बार तो भूल से कुछ ऐसी वस्तुएं भी रखी जाती हैं, जिनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो सकारात्मकता को नष्ट कर देता है। तो आइए हम आपको बताते हैं, कुछ ऐसी चीजे जिन्हें पर्स में रख लेने से धन की देवी मां लक्ष्मी धन के भंडारे भरे रखती हैं।



Photo of Maa Lakshmi मां लक्ष्मी की फोटो: अगर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो पर्स में उनकी बैठी मुद्रा वाली फोटो रखें। जहां मां लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं, वहां धन का प्रभाव बढ़ता ही चला जाता है।



Peepal leaves in purse पर्स में पीपल के पत्ते: पीपल के पत्ते में मां लक्ष्मी का वास होता है। जो व्यक्ति शुक्रवार और शनिवार पीपल के पेड़ की पूजा करता है, जीवन भर उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है की पीपल के पत्तों को पर्स में रखने से मां का आशीर्वाद बना रहता है। ध्यान रहे की सूखे पत्ते को कभी भी पर्स में न रखें। जैसे ही पत्ता सुख जाए तुरंत उसे बदल लें।



Dhan kaudi धन कौड़ी: धन कौड़ी मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक है। अगर आप पर्स में यह रख लेते हैं तो व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं झेलनी पड़ती।



Don't keep bad paper न रखें खराब कागज: पर्स के अंदर कभी भी फटे-पुराने नोट नहीं रखने चाहिए। कहते हैं खराब या फटा-पुराना नोट बुरी शक्तियों को आकर्षित करता है और इसका असर धन के प्रभाव पर पड़ता है। पर्स में हर चीज सलीके से रखी होनी चाहिए। हो सके तो पर्स में श्रीयंत्र भी रख सकते हैं क्योंकि यह लक्ष्मी का ही एक रूप है।



Keep some things in mind before keeping things in purse पर्स में सामान रखने से पहले रखें कुछ बातों का ध्यान

पर्स में सिक्के और नोट कभी भी इकट्ठे नहीं रखने चाहिए। इन्हें अलग-अलग जगह पर रखना चाहिए।



घन की आवक को बढ़ाने के लिए पर्स बाईं जेब में रखें या कंधे पर टांगे।



सुपारी पर लाल धागा लपेटकर मां लक्ष्मी के चरणों के साथ स्पर्श करवाकर अपने पर्स में रखने से धन के भंडार भरे रहते हैं।



पीले कपड़े में केसर बांधकर पर्स में रखने से रुठी लक्ष्मी लौट आती है।

हल्दी की गांठ पर्स में रखने से धन आगमन के स्त्रोत बनने लगते हैं।