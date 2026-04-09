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North East Direction Vastu: घर के ईशान कोण में है देवताओं का वास, इस दिशा को सजाते ही बरसेगा पैसा

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 02:23 PM

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North East Direction Vastu: वास्तु के अनुसार घर का ईशान कोण (North-East) आपको मालामाल बना सकता है। जानें धन लाभ और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के आसान उपाय

Vastu Tips for Wealth: हर मनुष्य की अभिलाषा होती है कि उसका घर सुख-समृद्धि और धन-धान्य से भरा रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा हमारे भाग्य को सीधे प्रभावित करती है। जिस प्रकार प्राचीन मंदिरों का निर्माण विशेष वास्तु गणनाओं के आधार पर किया जाता था, उसी प्रकार आपके घर का एक कोना आपकी आर्थिक स्थिति को रातों-रात सुधारने की शक्ति रखता है।

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उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) ही क्यों है इतना प्रभावशाली?
वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) को सबसे पवित्र और देवताओं की दिशा माना गया है। यह कोना सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य द्वार होता है और यदि यह संतुलित हो, तो घर के सदस्यों की उन्नति के द्वार खुल जाते हैं।

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How to decorate North-East corner for Prosperity at Home इन आसान उपायों से घर में लाएं सकारात्मकता और बनाएं लक्ष्मी का वास:
सफाई में है खुशहाली: ईशान कोण को हमेशा साफ-सुथरा रखें। जिस तरह मंदिरों में हवन कुंड और यज्ञशाला की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार घर के इस कोने में कभी भी भारी सामान या कूड़ा-कचरा न रखें। यह कोना जितना हल्का और स्वच्छ होगा, धन का आगमन उतना ही सुगम होगा।

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पूजा स्थान की स्थापना: इस दिशा में मंदिर या पूजा घर बनाना अत्यंत फलदायी होता है। घर में भी इसी दिशा में नियमित दीपक जलाने से मानसिक अशांति दूर होती है।

जल का स्रोत बढ़ाएगा वैभव: ईशान कोण में पानी का छोटा फव्वारा या एक्वेरियम रखना शुभ होता है। यह ठीक उसी तरह कार्य करता है जैसे शक्तिपीठों के पास स्थित पवित्र कुंड (जैसे चक्र कुंड या कुरुक्षेत्र कुंड) वातावरण को दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं।

रंगों का चयन: इस दिशा की दीवारों पर सफेद, हल्का नीला या क्रीम जैसे शांत रंगों का प्रयोग करें। यह मन को शांति प्रदान करता है और घर में क्लेश को समाप्त करता है।

रोशनी और वायु का प्रवाह: इस कोने की खिड़कियां खुली रखें ताकि प्राकृतिक रोशनी आ सके। हवा और रोशनी का निरंतर प्रवाह घर की नकारात्मकता को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

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