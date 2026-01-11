आज का पंचांग- 11 जनवरी, 2026

Edited By Prachi Sharma,Updated: 11 Jan, 2026 07:39 AM
माघ कृष्ण तिथि अष्टमी (प्रात: 10.21 तक) तथा तदोपरांत तिथि नवमी। विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 28, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 21 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 21, सूर्योदय: प्रात: 7.32 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.40 बजे
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
माघ कृष्ण तिथि अष्टमी (प्रात: 10.21 तक) तथा तदोपरांत तिथि नवमी।
विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 28, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 21 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 21, सूर्योदय: प्रात: 7.32 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.40 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: चित्रा (सायं 6.12 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र स्वाति, योग: सुकर्मा (सायं 5.27 तक) तथा तदोपरांत योग घृति, चंद्रमा: तुला राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: लाल बहादुर शास्त्री पुण्य तिथि।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य धनु में
चन्द्रमा तुला में
मंगल धनु में
बुध धनु में
गुरु मिथुन में
शुक्र धनु में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में