आज का पंचांग- 14 जनवरी, 2026

Edited By Prachi Sharma,Updated: 14 Jan, 2026 07:43 AM
Aaj Ka Panchang: विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 1, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 24 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 24, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.42 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: अनुराधा (14-15 मध्य रात 3.04 तक)...
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
Aaj Ka Panchang: विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 1, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 24 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 24, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.42 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: अनुराधा (14-15 मध्य रात 3.04 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र ज्येष्ठा, योग: गण्ड (सायं 7.56 तक) तथा तदोपरांत योग वृद्धि, चंद्रमा: वृश्चिक राशि पर (पूरा दिन-रात), 14-15 मध्य रात 3.04 के उपरांत जन्मे बच्चे को ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: षट्तिला एकादशी व्रत, सूर्य निरयाण उतरायण प्रारंभ, विक्रमी माघ संक्रान्ति, सूर्य बाद दोपहर 3.06 (जालंधर टाइम) पर मकर राशि पर प्रवेश करेगा।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य धनु में
चन्द्रमा वृश्चिक में
मंगल धनु में
बुध धनु में
गुरु मिथुन में
शुक्र मकर में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में