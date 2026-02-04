जीवन का उद्देश्य क्या है? त्रिदेव के मार्ग से समझें आत्मा की वास्तविक यात्रा

भगवान ब्रह्मा ने भौतिक सृष्टि को जन्म दिया। इसके सुचारू संचालन का कार्य भगवान विष्णु को सौंपा गया और भगवान शिव ने वापसी की यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया। सृष्टि का उद्देश्य अनुभव है, हम में से प्रत्येक ने एक विशिष्ट अनुभव की इच्छा के कारण जन्म लिया...

Purpose of Life Spiritual Meaning : भगवान ब्रह्मा ने भौतिक सृष्टि को जन्म दिया। इसके सुचारू संचालन का कार्य भगवान विष्णु को सौंपा गया और भगवान शिव ने वापसी की यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया। सृष्टि का उद्देश्य अनुभव है, हम में से प्रत्येक ने एक विशिष्ट अनुभव की इच्छा के कारण जन्म लिया है। उस इच्छा के आधार पर, गुरु आपके लिए साधना का मार्ग तय करते हैं और आपको उस शक्ति या देव का आह्वान करने के लिए मंत्र देते हैं जो उस अनुभव के लिए उत्तरदायी है। मोटे तौर पर, साधकों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है - ब्रह्म साधक, विष्णु साधक और शिव साधक। यह वह मार्ग है जिस पर वे चलते हैं जो एक साधक को दूसरे से अलग करता है, और कोई भी मार्ग दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं है। ब्रह्मा का मार्ग सृष्टि की प्रक्रिया में भगवान ब्रह्मा की सहायता करना है।

विष्णु साधकों का कार्य सृष्टि के संरक्षण और पालन-पोषण में भगवान विष्णु की सहायता करना है। शिव साधक भगवान शिव के मार्ग पर चलते हैं, जो कि वापसी की यात्रा है। यदि आप वर्तमान समय में किसी ब्रह्मा मंदिर में जाते हैं, तो वहां किसी सच्चे साधक के मिलने की संभावना दुर्लभ है। ऐसे स्थान शराबियों और नशाखोरों से भरे रहते हैं, जिनमें योग या ध्यान का कोई नामोनिशान नहीं होता। वास्तव में, इनमें से कुछ स्थानों पर मवेशी माफिया पूरी तरह सक्रिय हैं, जहां गायों और ऊंटों को अवैध रूप से वध के लिए बेचा जाता है। इसका कारण सरल है। वर्तमान समय में ब्रह्मा की आवश्यकता बहुत कम है। जो कुछ भी रचा जाना था, वह पहले ही रचा जा चुका है (यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप उससे क्या ग्रहण कर सकते हैं)।

यह मानवीय मानसिकता है कि जो हमारी तत्काल आवश्यकता नहीं है, उसे हम भूल जाते हैं, इसीलिए यह दयनीय स्थिति है। भगवान विष्णु के मंदिर बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। ऐसे स्थानों पर आपको धन, भव्यता और कोष की कोई कमी नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु के उपासक स्वास्थ्य, सुख और भौतिक पूर्णता की कामना करते हैं, और बहुसंख्यक लोग इसी की तलाश में हैं। माया विष्णु की शक्ति है। श्लोक है - 'या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माया शब्दिता'। यह वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है, लेकिन यह वह शक्ति भी है जो आपको इससे बांधती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भौतिक सृष्टि का हर पहलू - धन, संपत्ति, सुंदरता, शक्ति, पद - अस्थायी है। जब यह आता है तो सुख लाता है, लेकिन जब यह जाता है, तो यह आपको दर्द और दुख के साथ छोड़ जाता है। यहीं पर शिव साधक सामने आते हैं। वे सुख और दुख दोनों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं 'अहं ब्रह्मास्मि', 'तत् त्वम् असि', 'शिवोहम्'। ये सभी वापसी की यात्रा का संदर्भ देते हैं। यहां यह समझना अनिवार्य है कि वापसी की यात्रा का अर्थ भगवान ब्रह्मा के पास वापस जाना नहीं है।

सृष्टि उनसे शुरू हुई थी, लेकिन वापसी की यात्रा 'परब्रह्म' का मार्ग है, जो वास्तविक और शाश्वत सत्य है। आपको शिव धाम में भव्यता या ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। वहां न तो कोई गाना-बजाना होगा, न ही सुंदर कपड़ों या आभूषणों का प्रदर्शन। शिव साधक का मार्ग सरल और सीधा होता है। यही कारण है कि भौतिक दुनिया में शिव साधक बहुत लोकप्रिय नहीं हैं। वे खुद को विष्णु की माया के प्रभावों से दूर रखते हैं, क्योंकि जो कुछ भी उभरा है, उसे अंततः वहीं वापस जाना है जहां से वह आया था। भगवान शिव के मार्ग पर चलने के लिए, व्यक्ति को अपने मोह का त्याग करना पड़ता है और भौतिक या अवास्तविक चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, यही कारण है कि अधिकांश लोगों को यह यात्रा कठिन लगती है। बहुसंख्यक लोग अपना रास्ता बदलने के लिए बहाने ढूंढते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस रास्ते पर बने रहने के लिए उन्हें उन चीजों को पीछे छोड़ने का दर्द सहना होगा जो उन्हें प्रिय हैं।

आप जानते हैं कि किसी ऐसी चीज को छोड़ना या वापस करना कितना मुश्किल है जिस पर आपका अधिकार हो। छुट्टियों से किसी खूबसूरत गंतव्य, सुंदर नजारों और स्वादिष्ट भोजन को छोड़कर वापस लौटना कितना बुरा लगता है ? तो यहां तो हम सब कुछ छोड़ने की बात कर रहे हैं। शिव साधक आपसे कुछ लेते नहीं हैं, न ही वे बड़े-बड़े वादे करते हैं या उपाय बताते हैं। वे केवल 'त्याग' की बात करते हैं, और वह भी तत्काल। आप या तो सब कुछ छोड़ देते हैं या नहीं छोड़ते, इसमें 'धीरे-धीरे प्रयास करने' जैसा कुछ नहीं होता। शिव धामों में हरियाली भी नहीं होती– यह आपको उस सत्य के लिए तैयार करने के लिए है जो आगे है। आपको तय करना है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं – उत्पत्ति, वैभव, या मोक्ष – यानी ब्रह्मा, विष्णु या शिव का मार्ग। क्योंकि साधक की स्थिति और उसकी इच्छाओं के आधार पर ही गुरु उसे विभिन्न ऊर्जाओं को वापस देने और भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए साधना और मंत्र साधना के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं।

