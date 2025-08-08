Daily horoscope : आज इन राशियों का दिन रहेगा बेहद शुभ

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Aug, 2025 06:37 AM



शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



मेष : सरकारी गैर-सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, अफसर आपके प्रति सॉफ्ट, सपोर्टिव तथा हमदर्दाना रुख रखेंगे।

वृष: धार्मिक एवं सामाजिक कामों में ध्यान, यत्न करने पर आपकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में कुछ न कुछ पेशकदमी होगी।

मिथुन: सितारा सेहत, पेट के लिए ठीक नहीं, इसलिए नाप-तोल कर खान-पान करना चाहिए, नुकसान परेशानी का भी डर।

कर्क : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे का लिहाज करेंगे, सपोर्ट करेंगे।

सिंह: बढ़ते वैर-विरोध के कारण आप अपने किसी भी प्रोग्राम को आगे न बढ़ा सकेंगे, नुकसान का खतरा बना रहेगा।

कन्या : यत्न करने पर आपकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग न सिर्फ कुछ आगे बढ़ेगी बल्कि उसमें बाधा-मुश्किल भी हटेगी।

तुला: जायदादी कामों के लिए आपके यत्न अच्छा रिजल्ट देंगे, आपकी पैठ, धाक भी बढ़ेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।

वृश्चिक : कामकाजी साथी आपके प्रति सॉफ्ट, सपोर्टिव तथा हैल्पिंग रुख रखेंगे, विरोधी आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।

धनु : व्यापार कारोबार में लाभ, कारोबारी टूरिंग लाभप्रद, यत्न करने पर कोई कामकाजी बाधा मुश्किल हटेगी।

मकर : ‌व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, कोशिशों, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर घटिया लोगों से डिस्टैंस रखें।

कुम्भ : सितारा नुकसान वाला, ध्यना रखें कि आपकी पेमैंट किसी के नीचे न फंस जाए, सफर भी टाल दें।

मीन: लोहा, लोहा-मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी, इज्जत-मान की प्राप्ति।