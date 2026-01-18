Daily horoscope : जानें, अपनी राशि के अनुसार आज का राशिफल

Edited By Sarita Thapa, Updated: 18 Jan, 2026 08:37 AM

मेष : आम तौर पर सितारा मजबूत जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शत्रु भी आपके समक्ष टिकने की हिम्मत न रखेंगे।

आज का राशिफल 18 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

वृष: सितारा शाम तक पेट के मामले में ढीला, मन भी डिस्टर्ब तथा डावांडोल सा रहेगा, मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।

मिथुन: सितारा शाम तक कारोबारी कामों में कदम बढ़त की तरफ रखेगा, फिर बाद में समय विपरीत हालात बना सकता है।

कर्क: सितारा शाम तक मुश्किलों तथा कम्पलीकेट हालात बनाने वाला, किंतु बाद में आपको हर काम सहल दिखेगा।

सिंह: सितारा शाम तक बेहतर, हर फ्रंट पर आपकी धमक तथा दनदनाहट बनी रहेगी, किंतु बाद में समय टैंशन-परेशानी रखेगा।

कन्या : आम सितारा सुदृढ़, आप हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी रहेंगे, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे, मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।

तुला: शाम तक कामकाजी भागदौड़-व्यस्तता रहेगी, अर्थ दशा भी संतोषजनक रहेगी, फिर बाद में कामयाबी का स्कोप बढ़ेगा।

वृश्चिक: सितारा शाम तक आमदन वाला, कारोबारी प्लानिंग तथा टूरिंग लाभ देगी, फिर बाद में भी बेहतरी वाला समय रहेगा।

धनु : कारोबारी मोर्चा पर आपकी कोशिशें तथा भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देंगी, स्कीमें, प्रोग्राम भी सिरे चढ़ेंगे।

मकर: सितारा शाम तक खर्चों तथा झमेलों को जागृत रखने वाला, मगर बाद में कामकाजी दशा सुधरेगी।

कुंभ: सितारा शाम तक व्यापार कारोबार में लाभ देने वाला, मगर बाद में समय विपरीत हालात बनाने वाला बनेगा।

मीन : सितारा शाम तक कामकाजी तथा इज्जत-मान देने वाला, मगर बाद में कारोबारी यत्न सिरे चढ़ेंगे।

