Tarot Card Rashifal (1st February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष (Aries): टैरो कार्ड द फुल (The Fool) का उभरना एक नए शुरूआत का संकेत दे रहा है। यह समय है बिना डर के आगे बढ़ने का। आज अपने अंदर की

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष (Aries): टैरो कार्ड द फुल (The Fool) का उभरना एक नए शुरूआत का संकेत दे रहा है। यह समय है बिना डर के आगे बढ़ने का। आज अपने अंदर की सहजता और उत्साह को महसूस करें क्योंकि यह आपको किसी नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।



वृषभ (Taurus): द हायर फंट (The Hierophant) कार्ड आज आपको एक आध्यात्मिक या मानसिक मार्गदर्शन की आवश्यकता का संकेत दे रहा है। किसी गुरु या योग्य व्यक्ति से सलाह लें, इससे आपको न केवल आज, बल्कि लंबे समय तक लाभ होगा।



मिथुन (Gemini): द स्टार (The Star) का कार्ड आज आपके लिए उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। आज आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। कोई खोया हुआ अवसर लौट सकता है, बस आपको अपनी आंतरिक आवाज़ पर विश्वास रखना होगा।



कर्क (Cancer): द चारीट (The Chariot) कार्ड आपके लिए आत्म-नियंत्रण और दृढ़ संकल्प का संदेश दे रहा है। आज आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। बिना विचलित हुए अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित रखें।



सिंह (Leo): द सन (The Sun) कार्ड का आना खुशी, सफलता और आत्मविश्वास का संकेत है। आज आप किसी मामले में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। आपके प्रयास रंग लाएंगे, बस सकारात्मक बने रहें।



कन्या (Virgo): द टेम्परेंस (The Temperance) का कार्ड संतुलन और धैर्य का प्रतीक है। आज किसी परिस्थिति में शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप किसी से मेल-जोल या समझौता चाहते हैं, तो समायोजन और लचीलापन दिखाने की जरूरत होगी।



तुला (Libra): जस्टिस (Justice) कार्ड आज आपके जीवन में संतुलन और निष्पक्षता की आवश्यकता को उजागर करता है। आज किसी निर्णय में न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे आगे चलकर आपको सफलता और शांति मिलेगी।



वृश्चिक (Scorpio): द डेथ (Death) कार्ड का उभरना जीवन में किसी बड़े बदलाव का संकेत है। यह बदलाव सकारात्मक हो सकता है, लेकिन आपको पुरानी आदतों या रिश्तों से मुक्त होने के लिए तैयार रहना होगा। नए शुरुआत के लिए यह समय उपयुक्त है।



धनु (Sagittarius): द हंग्ड मैन (The Hanged Man) कार्ड कुछ समय के लिए रुके हुए या ठहरे हुए घटनाक्रम को दर्शाता है। आज आपको कोई निर्णय लेने से पहले अपनी स्थिति को फिर से सोचने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ चीजें और समय ले सकती हैं।



मकर (Capricorn): द Devil कार्ड चेतावनी दे रहा है कि किसी प्रकार के आंतरिक या बाहरी बंधन से मुक्त होने का समय आ गया है। आप किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, चाहे वह डर हो या गलत आदतें। अब इनसे बाहर निकलने का सही समय है।



कुम्भ (Aquarius): द वर्ल्ड (The World) कार्ड आपकी यात्रा को पूरा होते हुए दर्शाता है। यह एक संपूर्णता और सफलता का प्रतीक है। आज आप किसी बड़े लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं या आपकी मेहनत का परिणाम सामने आ सकता है।



मीन (Pisces): द moon कार्ड आपके लिए ध्यान और आत्म-विश्लेषण की आवश्यकता का संकेत है। आज किसी स्थिति या व्यक्ति के बारे में कुछ भ्रमित हो सकते हैं। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने और थोड़ी रुकावट की आवश्यकता हो सकती है।