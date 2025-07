तुर्किये में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर बवाल, हिंसक प्रदर्शनों बाद पत्रिका बोली- उद्देश्य मुस्लिम दर्द दिखाना (Video)

International Desk: तुर्किये में पैगंबर मोहम्मद को कथित तौर पर कार्टून के रूप में चित्रित करने के मामले में एक व्यंग्य पत्रिका के तीन और कर्मचारियों को मंगलवार को हिरासत में लिया गया है, जिससे इस मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। लेमैन पत्रिका में प्रकाशित इस कार्टून की सरकारी अधिकारियों ने कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा कि यह कार्टून पैगंबर मोहम्मद को लक्ष्य कर बनाया गया है। इसके कारण पत्रिका के इस्तांबुल कार्यालय के बाहर लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। लेमैन ने सोमवार देर रात एक बयान में इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि इस चित्र का उद्देश्य मोहम्मद नामक एक मुस्लिम व्यक्ति को चित्रित करना और मुसलमानों की पीड़ा को उजागर करना था।

#Turkey, under the rule of Islamo-Fascist dictator #Erdogan, has become a carbon copy of #Iran under the Ayatollahs. The Islamic regime in Ankara has now arrested the editor and cartoonist of Leman humor magazine—simply for publishing a cartoon they claim insulted Muhammad.… pic.twitter.com/IWtO6AR173 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 1, 2025