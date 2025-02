Air India Express ने बदला बैगेज नियम, अब इतने किलो तक check-in बैगेज ले जा सकेंगे यात्री

नेशनल डेस्क: अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो नई बैगेज पॉलिसी को ध्यान से पढ़ लें। एयरलाइन ने अपने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए चेक-इन बैगेज की सीमा बढ़ा दी है। पहले यात्रियों को 20 किलोग्राम तक चेक-इन बैगेज ले जाने की अनुमति थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 30 किलोग्राम कर दी गई है।

Discover fare options tailored to match your travel needs!🫶🏽 Whether you're looking to save with Xpress Lite🎒, balance cost and comfort with Value💰, enjoy added flexibility with Flex🔁, or indulge in a premium experience with Biz💺, there's a perfect choice for every travel… pic.twitter.com/SgpiVo5TNc — Air India Express (@AirIndiaX) January 23, 2025