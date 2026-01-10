Main Menu

Cold/Rain Alert: इन राज्य में अगले दो दिनों तक भारी बारिश, IMD ने इन 6 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 09:26 AM

मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब (डीप डिप्रेशन) के कारण आने वाले सप्ताहांत में राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि पहले इसे...

नेशनल डेस्क: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब (डीप डिप्रेशन) के कारण इस वीकेंड में राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि पहले इसे चक्रवात बनने की आशंका थी, लेकिन अब यह प्रणाली कमजोर पड़ गई है और चक्रवात का खतरा फिलहाल टल गया है।

किन जिलों में होगी बारिश

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार तिरुपति, नेल्लोर, चित्तूर, पालनाडु, प्रकाशम और बापटला जिलों में शनिवार और रविवार को हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा रायलसीमा क्षेत्र के कई इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

श्रीलंका की ओर बढ़ रहा सिस्टम

मौसम विभाग के मुताबिक यह गहरा अवदाब उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और शनिवार दोपहर तक श्रीलंका के त्रिंकोमाली और जाफना के बीच तट से टकरा सकता है। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के चलते इसके और कमजोर होने की संभावना है, जिससे चक्रवात बनने का खतरा कम हो गया है। हालांकि इसके प्रभाव से तमिलनाडु और केरल में अगले दो दिनों तक भारी बारिश हो सकती है।

मछुआरों के लिए चेतावनी

मौसम विभाग ने सभी बंदरगाहों के लिए पहले स्तर का खतरे का संकेत जारी किया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है।

ठंड और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी

इधर आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। घना कोहरा और गिरता तापमान जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। कई इलाकों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। पार्वतीपुरम मन्यम और अल्लूरी जिलों में ठंड का असर ज्यादा देखा जा रहा है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार:

  • पाडेरू: 4.1°C

  • पेडाबयालु: 4.8°C

  • चिंतापल्ली: 5°C

  • कोय्यूरु: 9.7°C

  • हुकुमपेटा: 6.2°C

बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सतर्कता

मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए खास सावधानी बरतने की अपील की है। बारिश के साथ ठंड और बढ़ने की संभावना को देखते हुए लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। ठंडी हवाओं का असर अब केवल सुबह नहीं, बल्कि दोपहर में भी महसूस किया जा रहा है।

