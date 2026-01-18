8thPay Commission: लेवल 1 से 18 तक चेक करें पूरा चार्ट, नया कमीशन लागू होते ही किसकी कितनी बढ़ेगी तनख्वाह?

Edited By Radhika, Updated: 18 Jan, 2026 02:15 PM

8thPay Commission: सरकारी कर्मचारियों की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। इस कमीश्न से तकरीबन 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। यह कमीशन कब लागू होगा इसके लिए अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। इस संबंध में जानकारों का मानना है कि वेतन वृद्धि का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) होगा। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति इस फिटमेंट फैक्टर पर निर्णय लेगी। अनुमान है कि यह फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 के बीच रह सकता है।

सैलरी कैलकुलेशन का संभावित मॉडल

अगर फिटमेंट फैक्टर को अलग-अलग स्तर पर लागू किया जाता है, तो बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, जो इस प्रकार है-

कब तक लागू होगा नया नियम?

विशेषज्ञों के अनुसार, वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2027 की दूसरी छमाही तक यह प्रक्रिया पूरी होगी। हालांकि, नियमानुसार इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर (Arrears) भी मिल सकता है।