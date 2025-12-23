8th Pay Commission में ₹ 56,100 से बढ़कर होगी ₹ 1,20,615 सैलरी, चपरासी से DM तक की इनकम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, देखें list!

Edited By Anu Malhotra,Updated: 23 Dec, 2025 06:36 PM
नेशनल डेस्क: नए साल की दस्तक के साथ ही देश के करीब 1.19 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। 7वें वेतन आयोग का सफर अपने अंतिम पड़ाव (31 दिसंबर 2025) पर है, और अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की संभावित घोषणा पर टिकी हैं।
सवाल सिर्फ तारीख का नहीं, बल्कि उस 'जादुई आंकड़े' का है जो तय करेगा कि आपकी जेब में अगले साल से कितना इजाफा होने वाला है। आइए, इस पूरे वेतन गणित का एक नया और स्पष्ट विश्लेषण देखते हैं।
1. Fitment Factor: वह 'नंबर' जो आपकी सैलरी बदल देगा
सरकारी कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय करने के लिए 'फिटमेंट फैक्टर' सबसे महत्वपूर्ण औजार होता है। यह एक ऐसा गुणांक (Multiplier) है, जिससे आपकी मौजूदा बेसिक पे को गुणा किया जाता है।
वर्तमान चर्चाओं के अनुसार, यदि सरकार 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो वेतन में जबरदस्त उछाल आएगा। इसे ऐसे समझें: यदि आपकी मौजूदा बेसिक पे ₹50,000 है, तो 2.15 के फॉर्मूले से यह बढ़कर ₹1,07,500 हो जाएगी।
2. चपरासी से लेकर शीर्ष अफसर तक: अनुमानित बदलाव
8वें वेतन आयोग के लागू होने से निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक की जीवनशैली में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। प्रस्तावित 2.15 फॉर्मूले के आधार पर संभावित वेतन चार्ट कुछ इस प्रकार हो सकता है:
8वें वेतन आयोग का अनुमानित वेतन चार्ट (फिटमेंट फैक्टर 2.15)
|वेतन स्तर (Pay Level)
|वर्तमान बेसिक पे (7th CPC)
|अनुमानित नई बेसिक पे (8th CPC)
|Level 1 (शुरुआती पद)
|₹ 18,000
|₹ 38,700
|Level 2
|₹ 19,900
|₹ 42,785
|Level 3
|₹ 21,700
|₹ 46,655
|Level 4
|₹ 25,500
|₹ 54,825
|Level 5
|₹ 29,200
|₹ 62,780
|Level 6
|₹ 35,400
|₹ 76,110
|Level 7
|₹ 44,900
|₹ 96,535
|Level 8
|₹ 47,600
|₹ 1,02,340
|Level 9
|₹ 53,100
|₹ 1,14,165
|Level 10 (राजपत्रित)
|₹ 56,100
|₹ 1,20,615
|Level 11
|₹ 67,700
|₹ 1,45,555
|Level 12
|₹ 78,800
|₹ 1,69,420
|Level 13
|₹ 1,18,500
|₹ 2,54,775
|Level 13A
|₹ 1,31,100
|₹ 2,81,865
|Level 14
|₹ 1,44,200
|₹ 3,10,030
|Level 15
|₹ 1,82,200
|₹ 3,91,730
|Level 16
|₹ 2,05,400
|₹ 4,41,610
|Level 17
|₹ 2,25,000
|₹ 4,83,750
|Level 18 (शीर्ष स्तर)
|₹ 2,50,000
|₹ 5,37,500
3. सिर्फ सैलरी नहीं, भत्तों और पेंशन में भी आएगा 'तूफान'
जब भी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होती है, उसका एक 'डोमिनो इफेक्ट' अन्य लाभों पर भी पड़ता है।
-
महंगाई भत्ता (DA): नई बेसिक पे पर डीए का कैलकुलेशन दोबारा शुरू होगा।
-
HRA और पेंशन: पेंशनभोगियों की मासिक राशि भी इसी अनुपात में बढ़ेगी।
-
एरियर (Arrears): यदि आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है (जैसा कि अक्सर होता है), तो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने के कारण कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर मिलने का रास्ता साफ होगा।
4. सरकार के सामने चुनौतियां
8वें वेतन आयोग का गठन और फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कोई आसान काम नहीं है। सरकार को कई मोर्चों पर विचार करना होगा:
-
महंगाई दर (Inflation): बढ़ते खर्चों के बीच कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखना।
-
सरकारी खजाना: करीब 1.2 करोड़ परिवारों को वेतन लाभ देने का राजकोषीय दबाव।
-
बाजार बेंचमार्क: निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी नौकरियों को आकर्षक बनाए रखना।