Plane Crash Video: आग का गोला बना प्लेन, मलबा घरों और रेस्टोरेंट की छतों पर गिरा, देखें वीडियो

नेशनल डेस्क: फिलाडेल्फिया (Philadelphia) में छह दिन पहले हुए एक भीषण विमान हादसे का खौफनाक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह प्राइवेट प्लेन क्रैश में छह लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस वीडियो में हादसे का एक और भयावह पहलू सामने आया है। वीडियो में दिखाया गया है कि प्लेन का मलबा उड़ते हुए एक रेस्टोरेंट में जा गिरा, जिससे वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। इस हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है।

रेस्तरां में गिरा विमान का मलबा

वैश्विक समाचार रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना कॉटमैन एवेन्यू स्थित ‘फोर सीजन्स डायनर रेस्तरां’ में हुई। यह जगह दुर्घटनास्थल से लगभग एक चौथाई मील दूर है। 6 एबीसी एक्शन न्यूज़ के मुताबिक, हादसे के दौरान एक धातु का टुकड़ा एक ग्राहक को लगा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा।

रेस्तरां के मैनेजर अयहान तिरयाकी ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा, "हम सभी सदमे में हैं, लेकिन शुक्र है कि सभी सुरक्षित हैं। एक ग्राहक के सिर पर धातु का टुकड़ा लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। हमें उम्मीद है कि वह जल्द ठीक हो जाएगा।"

New video from the plane crash in Philadelphia shows debris hitting a nearby restaurant.



At least 1 customer was hit by flying debris, causing a head injury.

